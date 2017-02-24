Фигуре 41-летней Тины Канделаки можно позавидовать. Склонная к полноте звезда выглядит тростиночкой, и это очень ей идет, учитывая профессию: она руководит спортивным телеканалом. Но не только увлеченность спортом помогает Тине так выглядеть. В ход идут все доступные средства: массаж, диета, режим питья. Сегодня звезда поделилась своими главными секретами.

«Про похудение... 1. Сократила рыбу. Ем 1, максимум - 2 раза в неделю. 2. Спорт/кремы/массаж - без этого никуда.. 3. Меньше воды во второй половине дня...», — так вкратце характеризовала она свой режим.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Фев 24 2017 в 4:16 PST

Тина добавила, что она любит каши, с утра может позволить себе даже гранолу. Днем ее рацион состоит из супов, киноа и большого количества гречки. «Массаж не люблю.. но, делаю. И крема! Без них дряблая старость», — призналась она в комментариях.

Не всем подписчикам звезды понравились ее правила. «Но в день же надо выпивать 2,5 литра воды... как быть тогда? До 15:00 пить?», «Ну и не правильно про воду. Есть физиологический у каждого свои мл.воды», «Если не пить воду , это кровь густая , проблемы с гипертонией , жёлчь густая проблемы с ЖКТ , воду надо пить регулярно и постоянно , рыба это фосфор , ногти , волосы , цвет лица - это в ваших руках . Диета в условиях нашего климата - это потеря иммунитета и всевозможные болезни», «Зачем так жить?», — критикуют они.

Фото: instagram.com