Дарья Мороз — о съемках в откровенных сценах и своем идеале фигуры: «Если расслабляюсь, вешу 64 кг»

Дарья Мороз провела прямой эфир с подписчиками в Instagram. Актриса во время общения с фанатами отвечала на разные вопросы, не обошлось без упоминания откровенных сцен, в которых она снималась — в нашумевшем сериале «Содержанки». Героиня Дарьи — Елена Широкова порой появлялась на экране в «костюме Евы».

Мороз откровенно призналась, что в жизни она скромный человек, а на съемочной площадке и на сцене перевоплощается. Она также добавила: для того, чтобы сниматься обнаженной, не обязательно любить свое тело. Как выяснилось, Дарья Мороз не считает свою фигуру идеальной.

«При росте 173 см я вешу примерно 60 килограммов. Но, когда расслабляюсь в плане еды, то могу весить и 62, и даже 64 кило», — цитирует актрису «СтарХит».