Дарья Мороз — о съемках в откровенных сценах и своем идеале фигуры: «Если расслабляюсь, вешу 64 кг»
Фото: Instagram
Дарья Мороз провела прямой эфир с подписчиками в Instagram. Актриса во время общения с фанатами отвечала на разные вопросы, не обошлось без упоминания откровенных сцен, в которых она снималась — в нашумевшем сериале «Содержанки». Героиня Дарьи — Елена Широкова порой появлялась на экране в «костюме Евы».
Мороз откровенно призналась, что в жизни она скромный человек, а на съемочной площадке и на сцене перевоплощается. Она также добавила: для того, чтобы сниматься обнаженной, не обязательно любить свое тело. Как выяснилось, Дарья Мороз не считает свою фигуру идеальной.
«При росте 173 см я вешу примерно 60 килограммов. Но, когда расслабляюсь в плане еды, то могу весить и 62, и даже 64 кило», — цитирует актрису «СтарХит».
Но во время участия в проекте «Танцы со звездами» Дарья стала стремительно худеть. «Костюмеры хватаются за голову, потому что мы с партнером Святославом Герасимовым буквально таем из-за нагрузок и переживаний, и все костюмы приходится экстренно ушивать», — рассказала Дарья.
Фото и видео: Instagram
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