Мельникова, Михалкова и другие звезды, откровенно рассказавшие о послеродовой депрессии
Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
Дарья Мельникова
Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова, у которой подрастают двое сыновей от супруга, актера Артура Смольянинова, призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией. «Я создала этот клуб, когда родился наш второй сын Марк. Страшно боясь повторения послеродовой депрессии, я сделала все, чтобы не переживать ее снова, в том числе — этот клуб, дабы обрести поддержку и дело, которым буду поглощена. В первый раз я знала все о родах, очень готовилась, но ничего не знала о том, что будет после. А после случилась совершенно новая жизнь с орущим ребенком на руках. Не знаю, можно ли подготовиться к роли вечного слуги, но обрести поддержку в тот момент мне было жизненно важно. Родительство — сложная и противоречивая тема. Мы стараемся ни к чему не призывать и не агитировать. Цель клуба в общении, помощи и опыте», — написала Мельникова в Instagram своего клуба, посвященного материнству.
Надежда Михалкова
Фото: Eastnews
Надежда Михалкова, родившая сына и дочь от теперь уже бывшего супруга, режиссера Резо Гигинеишвили, очень честно рассказала о том, как непросто ей было поначалу в статусе матери. «Она началась еще до родов, когда живот стал большим, а все платья маленькими. Думала, что рожу ребенка — и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые и молодые актрисы. После все сошло на нет. Когда мне принесли Нину в роддоме, то все началось заново: у меня отломился зуб, волосы были некрашеными. Я подумала, что мне пришел конец, меня больше не будет, я просто превращусь в маму без маникюра, с непокрашенной головой, в джинсах и майке, которая только ухаживает за ребенком», — призналась Михалкова в интервью youtube-каналу «Ещенепознер».
Вскоре ей стало еще хуже: она придумывала разные причины, чтобы уйти из дома не крутиться постоянно вокруг ребенка. У Резо Гигинеишвили тогда были съемки — и молодую жену и мать это раздражало: «Планка падала в тот момент. Было бесконечное чувство вины, что у меня нет материнских инстинктов. Когда была в Москве и гуляла с коляской вокруг прудов, то думала: "А что, если ее туда отпустить?" Я этого не хотела, это была мысль за долю секунды. Потом подумала: "Это же ненормальные мысли". Я позвонила Ане (сестра Надежды Анна Михалкова, — прим. ред.) и рассказала, что со мной происходит что-то странное. Она ответила, что депрессия случается. И добавила, что я не обязана любить ребенка, пока он мне еще не улыбается, все время что-то хочет, у тебя от него лишние килограммы, один большой дискомфорт пока. Это пройдет».
Кейт Миддлтон
Фото: Eastnews
На выступлении в Королевском колледже акушеров-гинекологов в Лондоне супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон рассказала, что и у нее были проблемы после рождения детей. «Материнство — это бесценный опыт. Но иногда большие проблемы случались даже у меня. К счастью, у меня была поддержка, в отличие от многих обычных женщин. Некоторые опасения связаны с образом идеальных родителей, с желанием притвориться, что все прекрасно, мы справляемся и любим каждую минуту. Говорить о материнстве как о прекрасной стороне жизни — это правильно, но также мы не должны замалчивать стресс и напряжение. Просьба о помощи не должна казаться признаком слабости. Если женщина простудилась во время беременности, она консультируется с врачом. Психическое здоровье в этом смысле не отличается от физического», — призналась мама троих детей, от которой подданные всегда и при любых обстоятельствах ждут улыбки и идеального внешнего вида.
Дрю Бэрримор
Фото: Globallookpress / Armando Gallo
«У меня не было депрессии после рождения первой дочки. Я многого еще не знала и не понимала, я была уверена, что чувствую себя отлично. Но во второй раз все было иначе. Мне уже все было известно. И переполняющие меня чувства были совсем другими. Вокруг меня как будто сгустились тучи. Больше всего меня мучил вопрос, кому из дочерей я нужна больше. Пятьдесят на пятьдесят было бы идеальным решением. Но в жизни такое не срабатывает, в жизни все не так просто. Это было сложно, я чувствовала, что я перегружена, не все успеваю. Мне приходилось принимать сотни решений и полностью перестроить свой рабочий график, чтобы справиться с родительскими обязанностями.
Депрессия помогла мне не витать в облаках, а находиться здесь и сейчас. Это очень важно. Сегодня утром мы с Фрэнки и Олив были в детском игровом центре. И тут мне сообщили об одной неприятности на работе, я стала обдумывать эту новость и перестала обращать внимание на то, что происходит вокруг. Дети что-то пели, а я даже не знала, что. И я сама себя резко оборвала: "Оставь свои рабочие проблемы на потом. Одно дело за один раз". И к тому же я не хочу, чтобы дочки видели мою работу в негативном свете. Я хочу, чтобы они понимали, что работа может быть веселой, приносить радость и удовольствие. Но и в то же время знали, что их я всегда буду ставить на первое место», — рассказала голливудская актриса и мама двоих дочерей Дрю Бэрримор изданию People.
Оксана Воеводина
Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
«Рождение ребенка пробуждает много сильных эмоций — от радости до страха. Но вместе с ними может проснуться то, чего вы не ожидаете — послеродовая депрессия. Я замечала, что мое настроение сильно меняется: от радости до подавленности, от 1 до 10 раз на дню. Это началось со второго месяца моего материнства... Многие мамы признаются, что грустят после рождения ребенка, и это вызывает слезы и проблемы со сном», — написала «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина в Instagram.
Пенелопа Крус
Фото: Global Look Press / Mickael Chavet
«Гормоны правят миром… Вокруг темы женского организма очень много табу. Думаю, это равносильно неуважению. Какая связь между гормонами и уважением? Связь есть. Когда вы произносите за обеденным столом слова "послеродовая депрессия" или "менопауза", все начинают нервничать. В обществе не принято говорить об этом. И меня это злит», — заявила в интервью журналу Tatler Пенелопа Крус.
Ольга Ушакова
Фото: Instagram Ольги Ушаковой
«Были и бессонные ночи до потери ощущения реальности, когда ты выбрасываешь в мусорку остатки еды вместе с ложками, кладешь сумку в холодильник или укачиваешь тележку в супермаркете. Важно помнить, что это все пройдет. Успокаивать себя всеми возможными способами, делегировать некоторые обязанности другим членам семьи, не пытаться успеть все и сразу, а сфокусироваться на самом главном. Тогда и ребенок будет спокойнее, ведь младенцы очень чутко чувствуют маму. Наладите гармонию — и послеродовой депрессии удастся избежать», — рассказала порталу Letidor телеведущая и многодетная мама Ольга Ушакова.
Адель
Фото: Eastnews
Адель родила сына от бойфренда Саймона Конекки и теперь является счастливой мамой. Но так было не всегда... В интервью Vanity Fair певица призналась, что страдала от послеродовой депрессии и жалела о принятом решении: «Я была неадекватна. Я чувствовала, что приняла худшее решение в жизни. Я говорила, что раз в неделю мне нужно побыть наедине с собой, заняться, мать вашу, приятными для себя вещами, без этого младенца». По совету отца ее ребенка Адель пообщалась с родившими подругами. «Однажды я призналась одной из них, что ненавижу все это. Она расплакалась и ответила, что испытывает те же эмоции», — рассказала звезда.
Жасмин
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Такое ощущение, что это была не я. Этот период длился месяца два, наверное. А потом я решила бороться со своим настроением. Как вошла в работу, так обо всем негативе сразу забыла. Наверное, очень скучала по сцене. Все-таки призвание артиста многого стоит. Хотя, конечно, я устаю. Бывает, и ночами не сплю. Все зависит от ребенка: как он себя чувствует, так и я. Как только стала приходить в себя, сразу начала заниматься спортом, и результат уже есть. Думаю, что месяца через два я буду довольна окончательно. Занимаюсь в зале три-четыре раза в неделю. А если получается, то и каждый день. Сейчас мне очень нравится зумба — танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканских мотивов. А еще я практикую плавание и аквааэробику», — рассказала многодетная мама Жасмин изданию «Собеседник».
Рита Дакота
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть… И в следующую секунду перечисляешь все то, что у тебя есть, а у других брошенных матерей-одиночек из глубинки нет, видишь снимки больных детей про сбор денег и ненавидишь себя за это уныние еще сильнее, и это замкнутый круг», — рассказала Рита Дакота, родившая первенца от теперь уже бывшего супруга Влада Соколовского. Правда, позднее певица заявила, что ее состояние было не послеродовой депрессией, а предчувствием скорого расставания с мужем, который, как выяснилось, изменял ей, когда она была беременна: «Я искренне полагала, что у меня послеродовая депрессия. Иначе объяснить приступы панических атак, беспричинные слезы, чувство опустошенности, одиночества и ненужности я себе просто не могла. В эзотерике считается, что такие состояния — защитная реакция тела на новость о том, что предстоит скоро пройти. Словно душа уже знает наперед, что будет, а мозг еще нет... Я не встречала ни одного случая послеродовой депрессии в семьях, где все действительно хорошо и гармонично».
Гвинет Пэлтроу
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
«Я была в такой эйфории, когда родилась Эппл, и предполагала, что так же будет и с Моузи, но… не все сразу. Это был полный мрак. У меня не было с сыном такой связи, какая была с дочерью, я не могла понять, почему. И связи не было ни с кем. Я была как зомби. Сейчас, когда я смотрю на фото Мозеса, где ему три месяца, я не помню того времени. Моя проблема была еще и в том, что я не могла признать, что что-то не так. Не могла сложить два и два», — призналась в интервью для сайта Goop Гвинет Пэлтроу.
Екатерина Климова
Фото: Starface
Екатерина Климова призналась, что после появления на свет ее первенца, дочери Лизы, у нее много времени уходило на заботу о ребенке, а в карьере ничего не происходило, что негативно сказалось на ее психоэмоциональном состоянии. «Тогда хотелось работы, успеха, наверное, больше, чем чего бы то ни было другого. Года полтора я просидела с Лизой в декретном отпуске: никаких нянек, яслей, только помощь бабушек. И меня накрыла самая настоящая послеродовая депрессия. Я опустила руки, решила, что уже ничего нового со мной в этой профессии не произойдет.
Помню, пришла в храм в отчаянии, стою и плачу, поставила свечи всем святым, которых знала, осталась всего одна икона — святой великомученицы Анастасии. Прохожу мимо нее, а у меня есть подруга, актриса Анастасия Бусыгина, познакомил нас, кстати, Театр Российской армии. Дай, думаю, Насте за здравие поставлю. Не помню даже, рассказала ей эту историю или до сих пор нет, но в тот же день мне позвонили и сообщили, что я утверждена в сериал «Бедная Настя». Только через какое-то время, сопоставив два события, поняла: это чудо, которое изменит мою жизнь. Так и случилось», — рассказала многодетная актриса в интервью «Каравану историй».
Риз Уизерспун
Фото: Globallookpress / F.S.
«После рождения каждого из моих детей я сталкивалась с разным опытом. После одних родов у меня была умеренная депрессия, после других — тяжелая депрессия, из-за которой мне приходилось принимать сильные лекарства, потому что я совсем ничего не соображала. А после третьих родов у меня вообще не было депрессии. <...> Никто не объяснял мне, что когда ты начинаешь переводить ребенка на прикорм, все твои гормоны вылетают в трубу. И мне было так тяжело, как никогда в жизни. Это было очень страшно», — поделилась многодетная голливудская звезда и продюсер Риз Уизерспун в подкасте актрисы Джамилы Джамиль.
Фото: Instagram
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