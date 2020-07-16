Мельникова, Михалкова и другие звезды, откровенно рассказавшие о послеродовой депрессии

Надежда Михалкова, родившая сына и дочь от теперь уже бывшего супруга, режиссера Резо Гигинеишвили, очень честно рассказала о том, как непросто ей было поначалу в статусе матери. «Она началась еще до родов, когда живот стал большим, а все платья маленькими. Думала, что рожу ребенка — и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые и молодые актрисы. После все сошло на нет. Когда мне принесли Нину в роддоме, то все началось заново: у меня отломился зуб, волосы были некрашеными. Я подумала, что мне пришел конец, меня больше не будет, я просто превращусь в маму без маникюра, с непокрашенной головой, в джинсах и майке, которая только ухаживает за ребенком», — призналась Михалкова в интервью youtube-каналу «Ещенепознер».

Вскоре ей стало еще хуже: она придумывала разные причины, чтобы уйти из дома не крутиться постоянно вокруг ребенка. У Резо Гигинеишвили тогда были съемки — и молодую жену и мать это раздражало: «Планка падала в тот момент. Было бесконечное чувство вины, что у меня нет материнских инстинктов. Когда была в Москве и гуляла с коляской вокруг прудов, то думала: "А что, если ее туда отпустить?" Я этого не хотела, это была мысль за долю секунды. Потом подумала: "Это же ненормальные мысли". Я позвонила Ане (сестра Надежды Анна Михалкова, — прим. ред.) и рассказала, что со мной происходит что-то странное. Она ответила, что депрессия случается. И добавила, что я не обязана любить ребенка, пока он мне еще не улыбается, все время что-то хочет, у тебя от него лишние килограммы, один большой дискомфорт пока. Это пройдет».

Кейт Миддлтон