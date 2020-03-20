Надежда Михалкова впервые рассказала о послеродовой депрессии и разводе: «Думала, что мне пришел конец»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Надежда Михалкова не рассказывает о личной жизни: раньше она не комментировала развод с Резо Гигинеишвили и старается не «светить» лица детей — Нины и Ивана. Но в этот раз актриса сделала исключение.
Младшая дочь Никиты Михалковой призналась, что во время ее знакомства с Резо Гигинеишвили про них писали много неправды, а ее обвиняли в том, что она увела режиссера из семьи (он был женат на выпускнице «Фабрики звезд» Анастасии Кочетковой, — прим. ред.).
«Никто ни от кого не убегал, никто не преследовал, — рассказала Надежда Михалкова. — Я очень нервничала, когда Резо заявил, что мы будем жить вместе». Родители Надежды переживали, что она хочет связать свою судьбу с уже разведенным грузином.
«Резо с папой поговорили наедине. И все», — рассказала Надежда, отметив, что все ее страхи были напрасными.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Дочь Нина родилась у Надежды и Резо 21 мая 2011 года. После появления девочки на свет у молодой матери началась послеродовая депрессия, от которой ее спасла старшая сестра Анна.
«Она началась еще до родов, когда живот стал большим, а все платья маленькими. Думала, что рожу ребенка — и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые и молодые актрисы. После все сошло на нет. Когда мне принесли Нину в роддоме, то все началось заново: у меня отломился зуб, волосы были некрашеными. Я подумала, что мне пришел конец, меня больше не будет, я просто превращусь в маму без маникюра, с непокрашенной головой, в джинсах и майке, которая только ухаживает за ребенком», — рассказывает о переживаниях Надежда Михалкова.
Вскоре ей стало еще хуже: она придумывала разные причины, чтобы уйти из дома не крутиться постоянно вокруг ребенка. У Резо Гигинеишвили тогда были съемки — и молодую жену и мать это раздражало.
«Планка падала в тот момент. Было бесконечное чувство вины, что у меня нет материнских инстинктов. Когда была в Москве и гуляла с коляской вокруг прудов, то думала: "А что, если ее туда отпустить?". Я этого не хотела, это была мысль за долю секунды. Потом подумала: "Это же ненормальные мысли". Я позвонила Ане и рассказала, что со мной происходит что-то странное. Она ответила, что депрессия случается. И добавила, что я не обязана любить ребенка, пока он мне еще не улыбается, все время что-то хочет, у тебя от него лишние килограммы, один большой дискомфорт пока. Это пройдет», — рассказывает Надежда о поддержке сестры.
Второй ребенок Надежды и Резо родился ровно через два года: 21 мая 2013-го. А еще через четыре года семья внезапно распалась.
Надежда призналась, что ей было непросто, но она сделала все возможное, чтобы сохранить у детей здоровую психику и они понимали, что у них есть и папа, и мама. «Мне кажется, я напишу книгу "Как правильно разводиться". Я поставила для себя цель, что я сделаю все, чтобы дети любили и уважали отца. А дальше все будет зависеть от него. Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями и комплексами», — говорит актриса.
Сейчас все свободное время Надежда посвящает семье, детям и работе. Резо Гигинеишвили в 2019 году женился в третий раз. Его избранницей стала Надежда Оболенцева.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!