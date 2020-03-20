Надежда Михалкова впервые рассказала о послеродовой депрессии и разводе: «Думала, что мне пришел конец»

Дочь Нина родилась у Надежды и Резо 21 мая 2011 года. После появления девочки на свет у молодой матери началась послеродовая депрессия, от которой ее спасла старшая сестра Анна.

«Она началась еще до родов, когда живот стал большим, а все платья маленькими. Думала, что рожу ребенка — и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые и молодые актрисы. После все сошло на нет. Когда мне принесли Нину в роддоме, то все началось заново: у меня отломился зуб, волосы были некрашеными. Я подумала, что мне пришел конец, меня больше не будет, я просто превращусь в маму без маникюра, с непокрашенной головой, в джинсах и майке, которая только ухаживает за ребенком», — рассказывает о переживаниях Надежда Михалкова.

Вскоре ей стало еще хуже: она придумывала разные причины, чтобы уйти из дома не крутиться постоянно вокруг ребенка. У Резо Гигинеишвили тогда были съемки — и молодую жену и мать это раздражало.

«Планка падала в тот момент. Было бесконечное чувство вины, что у меня нет материнских инстинктов. Когда была в Москве и гуляла с коляской вокруг прудов, то думала: "А что, если ее туда отпустить?". Я этого не хотела, это была мысль за долю секунды. Потом подумала: "Это же ненормальные мысли". Я позвонила Ане и рассказала, что со мной происходит что-то странное. Она ответила, что депрессия случается. И добавила, что я не обязана любить ребенка, пока он мне еще не улыбается, все время что-то хочет, у тебя от него лишние килограммы, один большой дискомфорт пока. Это пройдет», — рассказывает Надежда о поддержке сестры.