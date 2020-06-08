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«Страшно боялась»: звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова честно рассказала о послеродовой депрессии

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Дарья Мельникова

Фото: Instagram

28-летняя известная актриса и мама двоих сыновей в очередной раз честно рассказала о том, насколько непросто ей дается материнство.

«Я создала этот клуб, когда родился наш второй сын Марк. Страшно боясь повторения послеродовой депрессии, я сделала все, чтобы не переживать ее снова, в том числе — этот клуб, дабы обрести поддержку и дело, которым буду поглощена. В первый раз я знала все о родах, очень готовилась, но ничего не знала о том, что будет после.. а после случилась совершенно новая жизнь с орущим ребёнком на руках. Не знаю, можно ли подготовиться к роли вечного слуги, но обрести поддержку в тот момент мне было жизненно важно. Родительство — сложная и противоречивая тема. Мы стараемся ни к чему не призывать и не агитировать. Цель клуба в общении, помощи и опыте», — написала Мельникова в Instagram своего клуба, посвященного материнству.

Напомним, что звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова и ее 36-летний супруг Артур Смольянинов растят двоих сыновей: 4-летнего Артура и 1,5-годовалого Марка. Долгое время звездные родители скрывали своих малышей, но недавно начали выкладывать фото и видео с ними.

Фото: instagram

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