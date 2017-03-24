Часто женщины, даже самые известные, сталкиваются с тяжелым состоянием после родов. От послеродовой депрессии страдали Анджелина Джоли, Дрю Бэрримор, Адель, Хайден Панеттьери, Жасмин и многие другие звезды. На недавнем выступлении в Королевском колледже акушеров-гинекологов в Лондоне 35-летняя герцогиня Кейт Миддлтон рассказала, что даже у нее были проблемы.

«Материнство — это бесценный опыт. Но иногда большие проблемы случались даже у меня. К счастью, у меня была поддержка, в отличие от многих обычных женщин», — призналась мама двоих детей, от которой подданные всегда и при любых обстоятельствах ждут улыбки и идеального внешнего вида.

«Некоторые опасения связаны с образом идеальных родителей, с желанием притвориться, что все прекрасно, мы справляемся и любим каждую минуту. Говорить о материнстве как о прекрасной стороне жизни – это правильно, но также мы не должны замалчивать стресс и напряжение. Просьба о помощи не должна казаться признаком слабости. Если женщина простудилась во время беременности, она консультируется с врачом. Психическое здоровье в этом смысле не отличается от физического», — цитирует издание «Телепрограмма».

Сейчас герцогиня воспитывает 3-летнего принца Джорджа, принцесса Шарлотта скоро отпразднует свой второй день рождения. Свое выступление супруга принца Уильяма приурочила ко Дню матери, который в Великобритании отметят в ближайшее воскресенье. Она представила учетные фильмы по психологическому благополучию молодых мам.

Фото: globallookpress.com