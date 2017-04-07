Сегодня, в день своего рождения, ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале» Ольга Ушакова дала откровенное интервью порталу Letidor. Помимо других интересных поводов, она подняла важную тему, рассказав о трудностях материнства и воспитания в нашей стране детей с особенностями развития.

Ради семьи и детей Ольга не побоялась прервать успешную карьеру. «У меня даже не стояла такая дилемма, чтобы принимать решение. Это априори было приоритетом. Я хотела детей, а остальное было второстепенно», — сообщила она.

Первые месяцы материнства дались ей тяжело. «Были и бессонные ночи, до потери ощущения реальности, когда ты выбрасываешь в мусорку остатки еды вместе с ложками, кладешь сумку в холодильник или укачиваешь тележку в супермаркете. Важно помнить, что это все пройдет. Успокаивать себя всеми возможными способами, делегировать некоторые обязанности другим членам семьи, не пытаться успеть все и сразу, а сфокусироваться на самом главном. Тогда и ребенок будет спокойнее, ведь младенцы очень чутко чувствуют маму. Наладите гармонию — и послеродовой депрессии удастся избежать», — советует Оля.

Материнство сильно изменило ее, сделало сильнее. С подругой телеведущая создала фонд помощи детям с «несимпатичными» диагнозами — ДЦП, эпилепсия, аутизм: «У особенных детей — особенные мамы: сильные, самоотверженные, образованные. Растить таких малышей в нашей стране — это все равно что выживать на необитаемом острове. Помощи ждать практически неоткуда, крутись, как знаешь. И приходится родителям самим искать информацию, методы, изучать английский, чтобы переводить иностранные пособия, буквально головой приходится пробивать стены непонимания в детских садах, школах, больницах, госучреждениях... Они бы, может, и не хотели быть такими супергероями, но выбора особо нет, ведь на кону жизнь их ребенка».

Несмотря на то, что ее дочери Даше диагноз «аутизм» никогда не ставился, Ольга на своем примере поняла, как тяжело родителям таких детей. Малышке до четырех лет ставили задержку речи, и только по книгам мама поняла, что состояние дочери напоминает высокофункциональный аутизм.

«До года все было в порядке, ребенок развивался как положено, а потом после прививки в течение месяца пропала речь полностью, то есть ни звука. И так до четырех лет», — пояснила она.

Они вместе с большим трудом учились говорить, и в школу смышленая сама по себе девочка пошла, как и положено, в семь лет. «Сейчас у нас выросла голубоглазая красавица, уже почти с маму ростом, человек-энциклопедия, играет на пианино, говорит по-английски, учит другие языки. Как бы ни называлось то, что с нами произошло, мы видим цель и двигаемся к ней», – заключила телеведущая.

Фото: instagram.com