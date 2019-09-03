Вернувшаяся в Россию бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина пожаловалась на депрессию

21 мая обладательница титула «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина родила первенца. Его отцом стал бывший король Малайзии Муххамад V. Согласно данным идания The Sun, через месяц после рождения сына пара оформила развод, и молодой маме с малышом пришлось покинуть страну.

Уже в первый месяц своего пребывания в России малыш серьезно заболел. А некоторое время спустя плохо себя почувствовала молодая мама.

«Рождение ребенка становится пробуждает много сильных эмоций, от радости до страха. Но вместе с ними может проснуться то, чего вы не ожидаете — послеродовая депрессия. Я замечала, что мое настроение сильно меняется, от радости до подавленности, от 1 до 10 раз на дню. Это началось со второго месяца моего материнства... многие мамы признаются, что грустят после рождения ребенка, и это вызывает слезы и проблемы со сном. Я хочу попросить молодых мам совета: как вы справились с этим?», — рассказала она в блоге.