Лобода в обтягивающем «змеином» комбезе, Беллуччи в шелковом боди и другие яркие образы звезд за неделю

Легкое розовое платье, розовые колготки, буйные кудри и туфли — в таком виде появилась на улицах Москвы многодетная мать и популярная актриса Глафира Тарханова. В розовом образе актриса устроила фотосессию на улице и опубликовала фото в социальной сети, даже не ретушируя их. «Заряжаемся позитивом. Яркое платье , кудряхи и розовые колготЫ. И все равно, что подумают мимо проходящие и проезжающие люди. Большинство из них улыбалось. Почти фламинго, потому что на одной ноге, розовое облако, дитя заката», — подписала она снимки.

Паулина Андреева