Лобода в обтягивающем «змеином» комбезе, Беллуччи в шелковом боди и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram Ренаты Литвинова
Светлана Лобода
Светлана Лобода и Рената Литвинова примерили одинаковые комбинезоны известного бренда Balenciaga. Рената Литвинова подчеркнула стройную фигуру блестящим красно-черным комбезом с «хищным» принтом, переходящим в ботильоны на каблуках. Завершали образ ярко-красные губы и блондинистые локоны. «Может ли костюм отразить твою сущность???», — написала актриса на своей странице в Instagram. Светлана Лобода в таком же наряде продемонстрировала женственные изгибы. Завершить образ певица решила ярким макияжем и толстой косой на голове. В таком эффектном виде Лобода снялась в своем новом клипе «Boom boom».
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи побаловала фанатов новым «горячим» фото. Во время вотосессии Моника позировала в шелковом боди, белой рубашке и в крупных украшениях, лежа на белоснежных простынях.
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь на новых фото позирует в эффектном костюме молочного цвета, в основе которого — легкий двубортный блейзер с контрастными пуговицами и остромодные в этом сезоне шорты-бермуды высокой посадки. Скрепил стильный союз однотонный топ кофейного цвета, который подчеркивает фигуру эффектом «второй кожи». Комплект в нежных тонах разбавил лазурный оттенок мюли в духе нулевых, от которых без ума все модницы Instagram — с квадратным носком, тонкими ремешками и изящным каблуком-рюмочкой.
Анна Чиповская
Анна Чиповская решила дополнить необычный джинсовый комбинезон, похожий на вечернее платье, стильными красными мюлями на шпильках. Получилось очень эффектно!
Юлия Ковальчук
Фото: Instagram Юлии Ковальчук
Популярную певицу Юлию Ковальчук часто сравнивают с героиней Сары Джессики Паркер — стильной штучкой Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Очередной выход звезды снова возродил эти сравнения. «У меня рабочий понедельник выглядит так», — написала Юлия.
Лера Кудрявцева
Очень летние фотографии, на которых Лера Кудрявцева предстала с дочкой в одинаковых купальниках, порадовали подписчиков ее блога. Поводом для публикации послужила тоска телезвезды по путешествиям. «5 дней в Москве, а уже хочется вновь на море. Куда у нас в России можно еще съездить? Сочи-Крым ясно, где озера, реки и комфорт?», — задала вопрос она.
Глафира Тарханова
Легкое розовое платье, розовые колготки, буйные кудри и туфли — в таком виде появилась на улицах Москвы многодетная мать и популярная актриса Глафира Тарханова. В розовом образе актриса устроила фотосессию на улице и опубликовала фото в социальной сети, даже не ретушируя их. «Заряжаемся позитивом. Яркое платье , кудряхи и розовые колготЫ. И все равно, что подумают мимо проходящие и проезжающие люди. Большинство из них улыбалось. Почти фламинго, потому что на одной ноге, розовое облако, дитя заката», — подписала она снимки.
Паулина Андреева
Паулина Андреева показала свой образ из нового фильма о Викторе Цое. В картине актриса будет играть девушку рок-легенды Наталью Разлогову. На фото Паулина запечатлена в рубашке с объемными плечами, и с модной стрижкой того времени. Образ поклонницы рока из 80-х впечатлил ее фанатов.
Наталья Орейро
Наталия Орейро собрала немало комплиментов от фанатов после того, как показала им свой шикарный вечерний образ. Уругвайская актриса, певица и дизайнер, которую так любят в России, примерила шелковое изумрудное платье с декольте и открытой спиной и продемонстрировала свою изящную фигуру. «За кулисами. Вам нравится мой внешний вид?», — спросила Наталия у подписчиков.
Настя Задорожная
Настя Задорожная опубликовала новое довольно провокационное фото, которое не оставило ее подписчиков равнодушными. На снимке Анастасия позирует в черном комбинезоне с очень глубоким декольте, массивном колье и с густо накрашенными глазами. «Запаслась китайскими шарами на год вперёд:Релаксация», — написала актриса.
Елена Летучая
Поклонники Елены Летучей знают, что теледива всегда выглядит безупречно вне зависимости от места и времени. И на собственной свадьбе, и на рыбалке, и за уборкой звезда демонстрирует идеальный макияж и точеную фигуру. На этот раз Елена снова решила похвастаться перед подписчиками прекрасными формами. На снимке в Instagram Летучая предстает в мини-юбке и укороченном топе с глубоким декольте, которые эффектно подчеркивают фигуру телеведущей.
Фото: Instagram
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