Дерзкое декольте до талии и пронзительный взгляд: Задорожная взбудоражила поклонников эффектным образом

Поклонники Задорожной начали писать ей многочисленные комплименты в комментариях: «Ой! Ну красотка просто нет слов!!!!», «Очень красиво!», «Шарики норм», «Не знаю, кому как а смотрится сногсшибательно и клево», «Ох очаровательный наряд. Декольте отпад», «Настя, ты - совершенство», «Крутое фото», «Естественная и классная», «Секси!», «Интересный образ», «Прикольно смотритесь», «Эффектно», «Дерзкая!», «Шик».