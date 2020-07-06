Дерзкое декольте до талии и пронзительный взгляд: Задорожная взбудоражила поклонников эффектным образом
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Фото: Instagram / @stasya_ru
35-летняя популярная актриса и певица Настя Задорожная опубликовала новое довольно провокационное фото, которое не оставило ее подписчиков равнодушными.
На снимке Анастасия позирует в черном комбинезоне с очень глубоким декольте, массивном колье и с густо накрашенными глазами. «Запаслась китайскими шарами на год вперёд:Релаксация», — написала актриса.
Поклонники Задорожной начали писать ей многочисленные комплименты в комментариях: «Ой! Ну красотка просто нет слов!!!!», «Очень красиво!», «Шарики норм», «Не знаю, кому как а смотрится сногсшибательно и клево», «Ох очаровательный наряд. Декольте отпад», «Настя, ты - совершенство», «Крутое фото», «Естественная и классная», «Секси!», «Интересный образ», «Прикольно смотритесь», «Эффектно», «Дерзкая!», «Шик».
Фото: Instagram
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