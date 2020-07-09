Юлия Снигирь в широких бермудах и лазурных мюли на шпильке блеснула на улицах города

Образ Юлии — без яркого мейкапа и с простой укладкой. Актриса предпочитает естественность и смело делится «неприбранными» фото и видео в своем Instagram. В одной из недавних публикаций звезда получила массу комплиментов за природную красоту, а кто-то из числа фолловеров сравнил ее с экстрасенсом Джулией Ванг — подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram Юлии Снигирь

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