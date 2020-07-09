Юлия Снигирь в широких бермудах и лазурных мюли на шпильке блеснула на улицах города
Фото: Instagram @yuliasnigir
Снигирь позирует в эффектном костюме молочного цвета, в основе которого — легкий двубортный блейзер с контрастными пуговицами и остромодные в этом сезоне шорты-бермуды высокой посадки. Скрепил стильный союз однотонный топ кофейного цвета, который подчеркивает фигуру эффектом «второй кожи». Комплект в нежных тонах разбавил лазурный оттенок мюли в духе нулевых, от которых без ума все модницы Instagram — с квадратным носком, тонкими ремешками и изящным каблуком-рюмочкой. С бермудами определенно стоит быть осторожными и делать ставку на правильные сочетания. Проверенная формула от Юлии — микс с лаконичной обувью на шпильке, который визуально вытягивает силуэт.
Образ Юлии — без яркого мейкапа и с простой укладкой. Актриса предпочитает естественность и смело делится «неприбранными» фото и видео в своем Instagram. В одной из недавних публикаций звезда получила массу комплиментов за природную красоту, а кто-то из числа фолловеров сравнил ее с экстрасенсом Джулией Ванг — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram Юлии Снигирь
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