Шелковое боди, белые простыни: 55-летняя Моника Беллуччи порадовала фанатов «горячим» фото

«Королева», «Лучше и красивее нет в целом мире», «Похитительница сердец», «Как Венсан мог отказаться от такой женщины?», «Богиня с глазами неземной красоты», «Эх, кого он потерял», — посыпались комментарии на разных языках.

Моника Беллуччи в свои 55 лет остается одной из самых востребованных моделей мира. Она участвует в модных показах ведущих Домов моды и является амбассадором престижных марок.

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