Лера Кудрявцева с дочкой в одинаковых купальниках устроили фотосессию у бассейна
Очень летние фотографии, на которых Лера Кудрявцева предстала с дочкой в одинаковых купальниках, порадовали подписчиков ее блога. Поводом для публикации послужила тоска телезвезды по путешествиям.
«5 дней в Москве, а уже хочется вновь на море. Куда у нас в России можно еще съездить? Сочи-Крым ясно, где озера, реки и комфорт?», — задала вопрос она.
«Какие две красотки доча в маму», «Такая хорошая девочка, куколка», «Лапатуська», «Как классно — одинаковые купальники», — обсуждают поклонники в комментариях.
Помимо комплиментов нарядам мамы и дочки, вспыхнуло бурное обсуждение возможных направлений — Киргизия, Хакасия, Кисловодск, Калининград, Горный Алтай, Башкирия, Ладожское озеро, Финский залив, озера Карелии, Селигер, Байкал, в круиз на теплоходе.
А куда бы поехали сейчас вы, если бы была такая возможность?
Фото и видео: Instagram/@leratv
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