Лера Кудрявцева с дочкой в одинаковых купальниках устроили фотосессию у бассейна

Очень летние фотографии, на которых Лера Кудрявцева предстала с дочкой в одинаковых купальниках, порадовали подписчиков ее блога. Поводом для публикации послужила тоска телезвезды по путешествиям.

«5 дней в Москве, а уже хочется вновь на море. Куда у нас в России можно еще съездить? Сочи-Крым ясно, где озера, реки и комфорт?», — задала вопрос она.