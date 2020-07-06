Лобода и Литвинова в блестящих облегающих комбезах с «хищным» принтом устроили битву дерзких образов

Рената Литвинова подчеркнула стройную фигуру блестящим красно-черным комбезом с «хищным» принтом, переходящим в ботильоны на каблуках. Завершали образ ярко-красные губы и блондинистые локоны. «Может ли костюм отразить твою сущность???», — написала актриса на своей странице в Instagram.