Лобода и Литвинова в блестящих облегающих комбезах с «хищным» принтом устроили битву дерзких образов
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Фото: Instagram / @renatalitvinovaofficiall
37-летняя популярная певица Светлана Лобода и 53-летняя известная актриса и режиссер Рената Литвинова примерили одинаковые комбинезоны известного бренда Balenciaga.
Рената Литвинова подчеркнула стройную фигуру блестящим красно-черным комбезом с «хищным» принтом, переходящим в ботильоны на каблуках. Завершали образ ярко-красные губы и блондинистые локоны. «Может ли костюм отразить твою сущность???», — написала актриса на своей странице в Instagram.
Светлана Лобода в таком же наряде продемонстрировала женственные изгибы. Завершить образ певица решила ярким макияжем и толстой косой на голове. В таком эффектном виде Лобода снялась в своем новом клипе «Boom boom».
Фото: Instagram
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