43-летняя Наталия Орейро показала изящную фигуру, примерив шелковое платье с открытой спиной: «Самая красивая»
Фото: East News
Наталия Орейро собрала немало комплиментов от фанатов после того, как показала им свой шикарный вечерний образ. Уругвайская актриса, певица и дизайнер, которую так любят в России, примерила шелковое изумрудное платье с декольте и открытой спиной и продемонстрировала свою изящную фигуру.
«За кулисами. Вам нравится мой внешний вид?», — спросила Наталия у подписчиков.
«Великолепная», «Самая красивая», «Моя любимая красотка», «Какая же вы великолепная», «Слов нет, чтобы описать восхищение», «Как статуэтка», «Сама изящность», — получила 43-летняя актриса заслуженные комплименты.
Несколькими днями ранее Орейро рассказала поклонникам, что решилась вести микроблог из-за скуки во время самоизоляции.
Наталия Орейро снялась более чем в 50 фильмах. В России она известна по ролям в сериалах «Дикий ангел», «Богатые и знаменитые».
Фото: Instagram Наталии Орейро, East News
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