43-летняя Наталия Орейро показала изящную фигуру, примерив шелковое платье с открытой спиной: «Самая красивая»

Наталия Орейро собрала немало комплиментов от фанатов после того, как показала им свой шикарный вечерний образ. Уругвайская актриса, певица и дизайнер, которую так любят в России, примерила шелковое изумрудное платье с декольте и открытой спиной и продемонстрировала свою изящную фигуру.

«За кулисами. Вам нравится мой внешний вид?», — спросила Наталия у подписчиков.