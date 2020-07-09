«Жизнерадостная девочка»: Глафира Тарханова в розовом платье и колготах впечатлила фанатов
Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/
Легкое розовое платье, розовые колготки, буйные кудри и туфли — в таком виде появилась на улицах Москвы многодетная мать и популярная актриса Глафира Тарханова. В розовом образе актриса устроила фотосессию на улице и опубликовала фото в социальной сети, даже не ретушируя их.
«Заряжаемся позитивом. Яркое платье , кудряхи и розовые колготЫ. И все равно, что подумают мимо проходящие и проезжающие люди. Большинство из них улыбалось. Почти фламинго, потому что на одной ноге, розовое облако, дитя заката», — подписала она снимки.
«Еще бы зонтик и будет гламурная, а-ля Мэри Поппинс. Такая озорная», «А у меня ассоциация с воздушной зефиринкой маршмэллоу», «Глафира, ну вы просто настоящая фотомодель, я просто любуюсь вашими фотографиями, в розовом платье вы так похожи на веселую и жизнерадостную девочку», «Красавица», «Очаровашка», «Ну ооочень фотогеничная, симпатичная, весёлая, Глафирочка», — получила Глафира Тарханова комплименты от поклонников.
А вам понравился образ актрисы?
Фото и видео: Instagram Глафиры Тархановой и @alexandra_beetle
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