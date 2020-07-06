Юлию Ковальчук в коротком платье-смокинге и необычных туфлях снова сравнили с Сарой Джессикой Паркер

«Сексуальный и стильный у Вас понедельник», «Красивая и любимая Юлия Ковальчук», «Очень стильно! Фигурка огонь», «Вам никогда не говорили что вы похожи на Сару Джессику Паркер в молодости?», «Прямо хочется включить музыкальное сопровождение», «Причем здесь Джесика Паркер, наша Юлечка в сто раз красивее, и роднее», «Выглядите сногсшибательно», «Как всегда шикарная», «Обувь классссссс», «Худенькая, ножки шикарные, просто кайф», «Куколка», — обсуждают поклонники.

Как считаете, похожа певица на знаменитую актрису?