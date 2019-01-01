Киркоров с клипом «Ибица», провал Самойловой на «Евровидении», пенсии и другие самые громкие скандалы 2018 года

Филипп Киркоров и козел
Филипп Киркоров в прошлом году эффектно сменил имидж и превратился из поп-короля в перьях и стразах в неутомимого провокатора и шутника, выпускающего пародийные клипы. Особенно всем запомнились «Ибица» и «Цвет настроения синий», в котором он предстал в образе скандального рэпера Face. Ролик на песню «Ибица» за сутки собрал более миллиона просмотров на Youtube и получил сотни негативных отзывов. Многие решили, что певцы занимаются в клипе недостойными для звания народных артистов вещами. Так, по сценарию, Киркоров поит Баскова коктейлем с семенем козла (который также появляется в видео) и опрокидывает на него туалетную кабину с фекалиями. В итоге артисты сняли клип «Извинение за песню Ibiza», в котором Филипп читает рэп и уверяет, что «не касался писи козла».
Земфира VS Гречка
Земфира назвала 18-летнюю популярную певицу Гречку «очень некрасивой» и подверглась жёсткой критике. Досталось и 20-летней Лизе Адаменко, выступающей под псевдонимом Монеточка. «Гречка - очень плохо. ужасные голос и внешность . воспринимать сложно - петь не умеет , тексты не убеждают , ну и очень некрасивая . Монеточка - отличные тексты ! нормально выглядит в отличие от гречки. но голос - омерзительный . вокальный тембр тот же инструмент . если он приятен , можно петь всякую чушь - пример : Жанна Агузарова. Удачи обеим» — неожиданно написала в своей официальной группе «Вконтакте» Земфира, которая редко комментирует творчество других артистов.
В итоге певицу раскритиковали за слишком жесткие высказывания и некорректную негативную оценку внешности младшей коллеги. Некоторые обвинили артистку в зависти. Катя Гордон и вовсе назвала ее «бабушкой российского поп-рока», а также заявила, что Земфира выглядела ужасно, пока ее не научила одеваться «гражданская жена», намекая на близкую подругу Рамазановой, режиссера Ренату Литвинову. После разгоревшегося скандала Земфира впервые публично прокомментировала свои отношения с Литвиновой, заявив, что их связывает только дружба.
Хабиб Нурмагомедов VS Егор Крид
Российский певец Егор Крид должен был дать концерт в Дагестане осенью прошлого года, однако в последний момент отменил его из-за угроз в свой адрес. В частности, певца угрожали изнасиловать и убить из-за его якобы нетрадиционной ориентации. Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов решил поддержать недоброжелателей артиста, а продюсер Крида Тимати заступился за подопечного. О конфликте высказались многие знаменитости — как известные спортсмены, так и звезды шоу-бизнеса и даже политики. В итоге в конфликт вмешался президент Чечни Рамзан Кадыров, заступившийся за Тимати и заявивший, что Хабиб просто перенервничал перед важным боем.
Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Весной для многих стало большой неожиданностью и разочарованием провал Юлии Самойловой, представлявшей Россию на «Евровидении». Певица не прошла даже в финал песенного конкурса. Возможно, причиной стало неудачное выступление: переволновавшись, Юля забыла текст песни и пропустила несколько слов. Заминку можно было увидеть только на видео благодаря профессионализму бэк-вокалистов. Однако это не спасло Самойлову от поражения. Многие поддержали Юлю после провала, но нашлись и критики, посчитавшие, что она была недостаточно сильным артистом для того, чтобы отправлять ее на конкурс.
Арест Хаски и запреты концертов рэп-исполнителей
В Краснодаре отменили по требованию прокуратуры концерт популярного рэпера Хаски, после этого артист забрался на машину прямо перед клубом и начал выступать. В результате его задержали и обвинили в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и отказе пройти медицинское освидетельствование. Хаски назначили 12 суток административного ареста, но в итоге отпустили. По слухам, причиной стало то, что провокационными текстами исполнителя заинтересовались в администрации президента.
Позднее в поддержку артиста известные рэперы организовали в Москве концерт под названием «Я буду петь свою музыку». Ситуация вызвала такой резонанс, что ее прокомментировал Владимир Путин. «По поводу задержания рэперов — ничего хорошего в этом нет. Правда, как ничего хорошего нет и в том, чтобы была позиция: «Вот они поют с матерком, ну и пусть поют», — заявил президент на пресс-конференции с журналистами.
Павел Дуров VS Роскомнадзор и блокировка Telegram
Одной из наиболее бурно обсуждаемых тем в прошлом году стала блокировка в России мессенджера Павла Дурова Telegram из-за отказа предоставления личных данных и переписки пользователей по требованию спецслужб. Роскомнадзор выиграл суд против Дурова, глава ведомства Александр Жаров пообещал отключить мессенджер, но ничего не вышло. Стороны долго судились, а пользователи Telegram устраивали акции протеста против его блокировки. «В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей», — объяснил Дуров свое нежелание сотрудничать с российскими спецслужбами в Telegram-канале Transparency Reports.
Ссора Ксении Собчак и Владимира Жириновского
Предвыборные дебаты на телеканале «Россия-1» с участием Ксении Собчак и Владимира Жириновского закончились скандалом из-за потасовки, которая возникла между участниками. Опытный политик, известный своей вспыльчивостью, оскорбил Собчак и назвал ее нецензурным словом, припомнив ей работу в «Дом-2» и заставляя замолчать, в ответ на это она облила его водой.
«Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее. В 90-х, когда Жириновский вскарабкался на политическую сцену, казалось, что это не такое уж страшное зло: у страны все впереди, и уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим. Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, — правда, сильно постаревшего — с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах. Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд, который все превращает в цирк и нелепость. Все это очень и очень грустно на самом деле...», — прокомментировала ситуацию Ксения в своем Instagram.
Леонид Слуцкий и сексуальные домогательства в Госдуме
В прошлом году известные журналистки обвинили председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Сотрудница телеканала «Дождь» Елизавета Антонова заявила, что Слуцкий «постоянно пристает к молоденьким девушкам-журналисткам». Потом о домогательствах Слуцкого заявила заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Сам депутат лишь посмеялся в ответ на обвинения, однако ситуацию вызвала большой общественный резонанс. Последовало официальное разбирательство жалоб журналисток в думской комиссии по этике, несколько десятков СМИ объявили или о прекращении работы с Госдумой в целом, или о прекращении отношений с отдельными спикерами, обсуждали, нужна ли в нашей стране отдельная статья за сексуальные домогательства, но в итоге все закончилось...ничем.
Повышение пенсионного возраста
Прошлой осенью Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Теперь в нашей стране начнется поэтапное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Окончательно процесс завершится в 2023-м году, На протяжении нескольких недель до подписания закона тему бурно обсуждали, устраивались акции протеста, многие были против.
Кроме того, широко обсуждались нищенские размеры пенсий, на которые невозможно прожить. Масла в огонь подлила министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявившая, что прожиточного минимума пенсионеров в размере 7500 рублей вполне хватит для того, чтобы нормально питаться. «Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» – заявила Соколова и отметила, что ей как депутату жить так скромно не положено по статусу. После разразившегося скандала Наталья Соколова была уволена.
Арест Александра Кокорина и Павла Мамаева после пьяной драки и нападения
Павел Мамаев и Александр Кокори в прошлом году пополнили ряды самых скандальных футболистов и стали едва ли не главными ньюсмейкерами страны. Вот уже несколько недель спортсмены находятся в СИЗО, в котором встретили Новый год. Тверской суд счел нужным изолировать от общества игроков, устроивших пьяные драки в центре Москвы. Пострадавшими оказались два российских чиновника — директор департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин, а также Виктор Соловчук, водитель ведущей Первого канала.
Текст: Роман Страстный
Фото: instagram, globallookpress, getty, youtube, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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