Земфира впервые откровенно рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой

После недавнего скандала с острыми высказываниями по поводу молодых певиц Монеточки и Гречки Земфира продолжила общение с поклонниками в соцсети «ВКонтакте». Она внезапно откровенно ответила на самые разные вопросы фанатов, в том числе те, которые касались ее личной жизни и слухов о более чем дружеских отношениях с актрисой Ренатой Литвиновой.
«То, что вам хочется видеть как каминг-аут, невозможно по многим причинам. Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и мой самый лучший друг. При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень уважаю. Вы что-то себе придумали. Вам нравится так думать. Но действительность иная. Так тоже бывает», — заявила рок-дива.
Напомним, Рената Литвинова 6 лет была замужем за бизнесменом Леонидом Добровским, от которого в 2001 году родила дочь Ульяну. Но 11 лет назад пара развелась. Не так давно актриса призналась, что у нее уже давно не было мужчины и он ей и не нужен. Лукавит ли Земфира по поводу Добровского — неизвестно, ведь Литвинова пока хранит молчание насчет откровений подруги.
Фото и видео: Instagram, Facebook