Земфира впервые откровенно рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой

Напомним, Рената Литвинова 6 лет была замужем за бизнесменом Леонидом Добровским, от которого в 2001 году родила дочь Ульяну. Но 11 лет назад пара развелась. Не так давно актриса призналась, что у нее уже давно не было мужчины и он ей и не нужен. Лукавит ли Земфира по поводу Добровского — неизвестно, ведь Литвинова пока хранит молчание насчет откровений подруги.

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