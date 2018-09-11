logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Конфликт рэпера Тимати и бойца Хабиба Нурмагомедова набирает обороты

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Тимати

Arrows-left
Arrows-right
Reload
На днях российский певец Егор Крид должен был дать концерт в Дагестане, однако в последний момент отменил его из-за угроз в свой адрес. Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов решил поддержать недоброжелателей артиста, а продюсер Крида Тимати заступился за подопечного.

На днях в Сети разгорелась дискуссия между бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати. Спортсмен счел правильным, что концерт одного из самых известных артистов лейбла Black Star Егора Крида в Дагестане был отменен, поскольку, по мнению Нурмагомедова, угрозы в его адрес вполне справедливы. Разумеется, Тимати тут же решил защитить своего подопечного и записал не менее жесткое видеообращение к Хабибу в своем Instagram.

О конфликте уже высказались целый ряд знаменитостей — как известных спортсменов, так и звезд шоу-бизнеса и даже политиков. Большинство известных бойцов ММА, многие из которых — земляки Нурмагомедова, открыто поддержали Хабиба. На днях экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин также заявил, что не является поклонником ни боевых искусств, ни рэп-музыки, но считает, что Тимати не стоило бы вести дискуссии с Нурмагомедовым, а лучше переговорить с Киркоровым и Басковым.

Виктория Боня призвала стороны конфликта к примирению: «У публичных людей есть большая ответственность перед народом, так как мы в какой-то степени являемся лидерами для своих фанатов и подаем миллионам людей пример. Нам нельзя ссориться, мы должны говорить дипломатическим языком!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Пока ни Хабиб, ни Тимати, ни Егор Крид больше не высказывались насчет этой непростой ситуации.

Фото и видео: Instagram

Теги

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»