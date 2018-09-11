Конфликт рэпера Тимати и бойца Хабиба Нурмагомедова набирает обороты

О конфликте уже высказались целый ряд знаменитостей — как известных спортсменов, так и звезд шоу-бизнеса и даже политиков. Большинство известных бойцов ММА, многие из которых — земляки Нурмагомедова, открыто поддержали Хабиба. На днях экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин также заявил, что не является поклонником ни боевых искусств, ни рэп-музыки, но считает, что Тимати не стоило бы вести дискуссии с Нурмагомедовым, а лучше переговорить с Киркоровым и Басковым.