Конфликт рэпера Тимати и бойца Хабиба Нурмагомедова набирает обороты

На днях в Сети разгорелась дискуссия между бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати. Спортсмен счел правильным, что концерт одного из самых известных артистов лейбла Black Star Егора Крида в Дагестане был отменен, поскольку, по мнению Нурмагомедова, угрозы в его адрес вполне справедливы. Разумеется, Тимати тут же решил защитить своего подопечного и записал не менее жесткое видеообращение к Хабибу в своем Instagram.
О конфликте уже высказались целый ряд знаменитостей — как известных спортсменов, так и звезд шоу-бизнеса и даже политиков. Большинство известных бойцов ММА, многие из которых — земляки Нурмагомедова, открыто поддержали Хабиба. На днях экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин также заявил, что не является поклонником ни боевых искусств, ни рэп-музыки, но считает, что Тимати не стоило бы вести дискуссии с Нурмагомедовым, а лучше переговорить с Киркоровым и Басковым.
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Пост не политический, скорее, саркастический. Мне не нравятся единоборства, я не увлекаюсь современной поп и рэп эстрадой. Но я для понимания своего потенциального избирателя знаком с этим. И вы понимаете, если такие, как @khabib_nurmagomedov , не будут идеологически противостоять распространению творчества таких, как @timatiofficial @blackstaroffical @egorkreed , то очевиден риск возрастания на столь благодатной почве таких, как @facepublicenemy , @sayonaraboy и пр. Наверное, не с Хабибом надо дискутировать Тимуру, а с @fkirkorov и @nikolaibaskov .
Виктория Боня призвала стороны конфликта к примирению: «У публичных людей есть большая ответственность перед народом, так как мы в какой-то степени являемся лидерами для своих фанатов и подаем миллионам людей пример. Нам нельзя ссориться, мы должны говорить дипломатическим языком!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Пока ни Хабиб, ни Тимати, ни Егор Крид больше не высказывались насчет этой непростой ситуации.
Фото и видео: Instagram