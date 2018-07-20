Земфира назвала 18-летнюю популярную певицу «очень некрасивой» и подверглась жёсткой критике

Стоит отметить, что многие предположили, что аккаунт был взломан, ведь Земфира не могла высказаться подобным образом. Однако последнее слово осталось за певицей: «Ок . я послушала еще раз и Лизу , и Гречку. комооооон ) Мне не за что извиняться . Одна - некрасивая , вторая - многозначительная , но «пфф». поболтаем через пару лет».

«Если мне не нравится внешне человек, то я говорю , что не нравится. Музыкой занимаются миллионы людей. «лукизм»- жуткое слово. Есть те, кто мне нравятся и есть те, кто не нравятся. Вам не нравлюсь я?? насрать )» — заключила Земфира.