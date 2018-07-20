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Земфира назвала 18-летнюю популярную певицу «очень некрасивой» и подверглась жёсткой критике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Земфиры

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Певица высказала свое мнение о популярных исполнительницах Гречке и Монеточке.

41-летняя Земфира — уникальное явление на отечественной рок-сцене, однако, время не стоит на месте и появляются новые артисты, которым пророчат такую же славу. Например, 18-летняя Анастасия Гречка и 20-летняя Елизавета Монеточка. Юных дарований неоднократно сравнивали с ранней Земфирой, а теперь по этому поводу высказалась сама певица. «Гречка - очень плохо. ужасные голос и внешность . воспринимать сложно - петь не умеет , тексты не убеждают , ну и очень некрасивая . Монеточка - отличные тексты ! нормально выглядит в отличие от гречки. но голос - омерзительный . вокальный тембр тот же инструмент . если он приятен , можно петь всякую чушь - пример : Жанна Агузарова. Удачи обеим» — написано в официальной группе Земфиры «Вконтакте».

Подписчики остро отреагировали на пост певицы: «Это во-первых некорректно, а во-вторых ни у кого нет права судить чью-то внешность. Ладно покритиковать подачу, или стиль. Но говорить, что у девушки ужасная внешность? Говорить, что некрасивая? Это ни в какие ворота», «Если вам не нравится творчество, то про внешность смысл писать?! Мы не выбираем с какой внешностью родиться. Это же на сам деле ужасно такое писать про внешность», «Некрасиво говорить о внешности. Это действительно некрасиво», «Люди живут сами для себя, и они не должны выглядеть так, как хотите Вы. Да и Вы сами не красотка».

Стоит отметить, что многие предположили, что аккаунт был взломан, ведь Земфира не могла высказаться подобным образом. Однако последнее слово осталось за певицей: «Ок . я послушала еще раз и Лизу , и Гречку. комооооон ) Мне не за что извиняться . Одна - некрасивая , вторая - многозначительная , но «пфф». поболтаем через пару лет».

«Если мне не нравится внешне человек, то я говорю , что не нравится. Музыкой занимаются миллионы людей. «лукизм»- жуткое слово. Есть те, кто мне нравятся и есть те, кто не нравятся. Вам не нравлюсь я?? насрать )» — заключила Земфира.

А вы на чьей стороне?

Фото: YouTube/Вечерний Ургант, instagram, Anton Belitsky/Globallookpress

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