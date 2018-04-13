В Сети бурно обсуждают блокировку в России мессенджера Павла Дурова Telegram

Рунет штормит: по сообщениям множества СМИ, судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Смолина разрешила начать блокировку немедленно — до вступления решения по иску в законную силу.
Владелец Telegram Павел Дуров пока никак не прокомментировал нашумевшее решение, но пользователи мессенджера уже на все лады обсуждают и, конечно, критикуют создавшуюся ситуацию. А некоторые и упражняются в остроумии — в Twitter появилось множество постов на эту тему.
Умрешь. Судья написала в решении, что запрещает распространять Telegram на электро-вычислительных машинах. НА ЭВМ, Карл!— Андрей Мальгин (@andrey_malgin) 13 апреля 2018 г.
Телеграм (официально запрещенный мессенджер в России)— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 13 апреля 2018 г.
Хотел в этом году сгонять в Китай. Но сегодня Китай приехал сам— теплый ламповый (@super_VHS) 13 апреля 2018 г.
Зато глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью ТАСС: «Я не буду вам говорить точное время начала отключения Telegram. Моя работа — технически это выполнить безукоризненно. Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах».
Фото: Instagram