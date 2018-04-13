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В Сети бурно обсуждают блокировку в России мессенджера Павла Дурова Telegram

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Сегодня Роскомнадзор выиграл суд против Павла Дурова — было вынесено решение о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ.

Рунет штормит: по сообщениям множества СМИ, судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Смолина разрешила начать блокировку немедленно — до вступления решения по иску в законную силу.

Владелец Telegram Павел Дуров пока никак не прокомментировал нашумевшее решение, но пользователи мессенджера уже на все лады обсуждают и, конечно, критикуют создавшуюся ситуацию. А некоторые и упражняются в остроумии — в Twitter появилось множество постов на эту тему.

Зато глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью ТАСС: «Я не буду вам говорить точное время начала отключения Telegram. Моя работа — технически это выполнить безукоризненно. Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах».

Фото: Instagram

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