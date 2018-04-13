В Сети бурно обсуждают блокировку в России мессенджера Павла Дурова Telegram

Рунет штормит: по сообщениям множества СМИ, судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Смолина разрешила начать блокировку немедленно — до вступления решения по иску в законную силу.

Владелец Telegram Павел Дуров пока никак не прокомментировал нашумевшее решение, но пользователи мессенджера уже на все лады обсуждают и, конечно, критикуют создавшуюся ситуацию. А некоторые и упражняются в остроумии — в Twitter появилось множество постов на эту тему.