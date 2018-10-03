Владимир Путин внес изменения в закон о пенсионном возрасте

В эту среду, 3 октября, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал пакет поправок в закон о пенсиях. Перед тем, как лечь на стол к главе государства, документ был одобрен Советом Федерации.

В следующем году в нашей стране начнется поэтапное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Окончательно процесс завершится в 2023-м году, сообщает «Российская Газета».

Право на досрочный выход на пенсию предоставляется женщинам при условии наличия 37-летнего стажа работы, мужчинам — 42-летнего стажа работы. Для многодетных матерей предусмотрен ьготный режим выхода на пенсию. Накопительную пенсию государство будет выплачивать с 55 лет для женщин, с 60 лет для мужчин. Налоговые льготы на землю и на недвижимость для пенсионеров сохранятся, пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста увеличится.

Стоит полагать, что это и есть тот самый компромисс, о котором говорил Владимир Владимирович в ходе телеобращения 29 августа: «Кто-то уже думает уйти на заслуженный отдых, посвятить больше времени семье, детям, внукам. Кто-то планирует продолжать трудиться и рассчитывает на пенсию как на дополнительное подспорье. И имеет на это право, конечно. И вдруг такие перспективы отдаляются. Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю и разделяю эту озабоченность. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты».