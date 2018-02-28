Собчак объяснила, зачем облила водой унизившего ее Жириновского
Предвыборные дебаты на телеканале «Россия-1» с участием Ксении Собчак и Владимира Жириновского закончились скандалом из-за потасовки, которая возникла между участниками. Опытный политик, известный своей вспыльчивостью, оскорбил женщину-кандидата, припомнив ей работу в «Дом-2» и заставляя замолчать, в ответ на это она облила его водой.
Спустя несколько часов Ксения Собчак объяснила, почему она это сделала. «Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее. В 90-х, когда Жириновский вскарабкался на политическую сцену, казалось, что это не такое уж страшное зло: у страны все впереди, и уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим. Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, — правда, сильно постаревшего — с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах. Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд, который все превращает в цирк и нелепость. Все это очень и очень грустно на самом деле...», — написала она в блоге.
Перепалка между Жириновским и Собчак началась еще во время выступления Сергея Бабурина, отмечает агентство РИА «Новости». Помимо Владимира Вольфовича, Сергея Николаевича и Ксении Анатольевны в дебатах участвовали Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
По данным предварительных опросов, лидером президентской гонки является действующий президент страны Владимир Путин, который выступит в роли самовыдвиженца. За него готовы проголосовать 66,5% по данным ФОМ и 69,5% по данным ВЦИОМ. На втором месте — Павел Грудинин, кандидат от партии КПРФ. Его рейтинг составляет 6,3% (ФОМ) или 7,5% (ВЦИОМ). Владимир Жириновский, кандидат от партии ЛДПР, занимает почетное третье место с 6,0% (ФОМ) или 5,3% (ВЦИОМ) готовых отдать за него голос людей. Рейтинг Ксении Собчак, кандидата от партии «Гражданская инициатива», составляет 0,7% (ФОМ) и 0,9% (ВЦИОМ), рейтинг кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского составляет 0,6% (ФОМ) и 1,4% (ВЦИОМ), кандидата от партии «Российский Общенародный Союз» Сергея Бабурина — 0,4% (ФОМ и ВЦИОМ), кандидата от «Партии Роста» Бориса Титова — 0,2% (ФОМ) и 0,3% (ВЦИОМ), кандидата от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина — 0,2% (ФОМ) и 0,1% (ВЦИОМ).
Фото: instagram