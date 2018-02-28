Собчак объяснила, зачем облила водой унизившего ее Жириновского

Предвыборные дебаты на телеканале «Россия-1» с участием Ксении Собчак и Владимира Жириновского закончились скандалом из-за потасовки, которая возникла между участниками. Опытный политик, известный своей вспыльчивостью, оскорбил женщину-кандидата, припомнив ей работу в «Дом-2» и заставляя замолчать, в ответ на это она облила его водой.

Спустя несколько часов Ксения Собчак объяснила, почему она это сделала. «Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее. В 90-х, когда Жириновский вскарабкался на политическую сцену, казалось, что это не такое уж страшное зло: у страны все впереди, и уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим. Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, — правда, сильно постаревшего — с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах. Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд, который все превращает в цирк и нелепость. Все это очень и очень грустно на самом деле...», — написала она в блоге.