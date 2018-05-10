Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»

Сегодня в столице Португалии были объявлены результаты второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение». Представительницей России стала Юлия Самойлова, она выступала с песней I won’t break — «Я не сломаюсь» — под номером шесть. Ее поддерживали друзья, родители, любимый человек.

«Приятно когда поддерживают, когда тебя ждут и когда за тебя переживают. Когда приехала в Португалию я выдохнула, расслабилась, видимо, меня держала какая-то мысль, а вдруг что-то поменяется, а вдруг я не приеду или еще что-то случится», — говорила Юля Самойлова в интервью «Первому каналу».

К сожалению, России не оказалось в списке претендующих на победу стран. В финал прошли Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Возможно, причиной стало неудачное выступление: переволновавшись, Юлия забыла текст песни и пропустила несколько слов. Заминку можно было увидеть только на видео: ситуацию спасли бэк-вокалисты. Однако это не спасло Самойлову от поражения.