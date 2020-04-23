Бывшая жена Башарова в скандальном видео обвинила его в алкоголизме: «Хочешь ребенку психику сломать?»

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись год назад. За это время они несколько раз появлялись на нескольких мероприятиях, а актер даже заявлял, что они живут вместе. У экс-супругов растет сын Марсель, которому в июле исполнится 4 года. Родители вместе стараются воспитывать мальчика. Но теперь, похоже, этому пришел конец.

Марат опубликовал в Instagram видео, в котором показал скандал с бывшей женой. В кадре экс-супруги выясняют отношения, при этом Елизавета обвиняет Башарова в алкоголизме. Марат в свою очередь говорит в камеру, что бывшая жена сама подбросила ему бутылки.

«Ты напился с ребенком, — говорит Елизавета в камеру. — Что ты делаешь с ним? Ты одному ребенку сломал психику. Хочешь и моему? Я не позволю! Я с полицией приеду!»

За всем этим наблюдал их маленький сын.