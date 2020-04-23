Бывшая жена Башарова в скандальном видео обвинила его в алкоголизме: «Хочешь ребенку психику сломать?»
Фото: Instagram
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись год назад. За это время они несколько раз появлялись на нескольких мероприятиях, а актер даже заявлял, что они живут вместе. У экс-супругов растет сын Марсель, которому в июле исполнится 4 года. Родители вместе стараются воспитывать мальчика. Но теперь, похоже, этому пришел конец.
Марат опубликовал в Instagram видео, в котором показал скандал с бывшей женой. В кадре экс-супруги выясняют отношения, при этом Елизавета обвиняет Башарова в алкоголизме. Марат в свою очередь говорит в камеру, что бывшая жена сама подбросила ему бутылки.
«Ты напился с ребенком, — говорит Елизавета в камеру. — Что ты делаешь с ним? Ты одному ребенку сломал психику. Хочешь и моему? Я не позволю! Я с полицией приеду!»
За всем этим наблюдал их маленький сын.
После публикации видео Марат Башаров сделал еще два поста в микроблоге, отметив, что «эта девушка» осквернила его душу.
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Остерегайтесь подделок! У нас у мусульман, начинается священный месяц. Это время, когда нужно думать, совершать благие дела, и заботиться о близких. Эта девушка , вчера ,осквернив мою душу и ее бывший дом, назвав меня пьяницей, обидела всех мусульман!!! Каждый год, в свящённый месяц, я, как и многие наши братья и сёстры , соблюдаем и чтим... в отличие, от неверных... которые, говорят: ой ураза? Как здорово, я месяц пить не буду!!! И все!!! Короче, остерегайтесь этого человека!, она ещё с мамой...
Подписчики Марата не поддержали, отметив, что он ведет себя неподобающе.
«Марат, вы истинный абьюзер и мазохист!», «Дети ни в чем не виноваты. Они не должны видеть такое», «Марат, не позорься!», «Да Марат.... Диванчик Андрея Малахова плачет по тебе. Самое ужасное, что и там ты будешь сидеть и строить из себя жертву. Лиза тебя ударила? Ты бы еще заплакал!», — полетели комментарии в его адрес.
А еще совсем недавно страница актера в социально сети пестрела счастливыми семейными фотографиями.
Брак Марата Башарова с Елизаветой Шевырковой был недолгим: поженились они осенью 2017 года, а уже через год актер набросился с побоями на молодую супругу. После пресса сообщала еще о нескольких инцидентах в семье, но Елизавета терпела и не подавала заявления в полицию. Развелись они только в начале 2019 года.
Еще один брак Башарова — с Екатериной Архаровой также рухнул из-за его пристрастия к вредным привычкам и рукоприкладства. Они были женаты меньше года.
Фото и видео: Instagram, Starface
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