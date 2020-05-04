Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом, но он отказывается ее отпускать
Фото: Instagram Джигана
Этой весной, после рождения долгожданного сына, в семье Оксаны Самойловой и Джигана вспыхнул скандал. 32-летняя супруга 34-летнего рэпера объявила о намерении развестись, после чего он попал в рехаб. Оправившись, мужчина начал проводить время с семьей и вымаливать прощение. Однако женщина не приняла извинения и подала на развод официально.
Документы были поданы в суд 20 апреля, прессе же об этом стало известно лишь 4 мая. В графе «Ответчик» указан Устименко Д. А. (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн, то есть Джиган).
Фото: www.mos-gorsud.ru
В тот же день покинутый муж опубликовал в своем блоге красноречивый пост:
Причиной разлада стали, по всей видимости, многочисленные измены, на которые намекнула Оксана в одном из постов. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — жаловалась она.
Всего у пары четверо детей — 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.
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Фото и видео: Instagram
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