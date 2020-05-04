Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом, но он отказывается ее отпускать

Этой весной, после рождения долгожданного сына, в семье Оксаны Самойловой и Джигана вспыхнул скандал. 32-летняя супруга 34-летнего рэпера объявила о намерении развестись, после чего он попал в рехаб. Оправившись, мужчина начал проводить время с семьей и вымаливать прощение. Однако женщина не приняла извинения и подала на развод официально.

Документы были поданы в суд 20 апреля, прессе же об этом стало известно лишь 4 мая. В графе «Ответчик» указан Устименко Д. А. (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн, то есть Джиган).