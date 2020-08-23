Франц в нежной комбинации, Подольская в красном пляжном наряде и другие яркие образы звезд за неделю

«После концерта я чувствую себя уставшей, но очень счастливой. Всегда» — прокомментировала Светлана Лобода серию свежих снимков. Поп-дива позировала в образе, выстроенном вокруг контрастной игры черного и белого. На ней было лаконичное боди, дополненное броским акцентом — ультрашироким ремнем с брутальной пряжкой в виде логотипа Balmain. Компенсировали нескромный наряд объемный халат, стилизованный под кимоно с графичным принтом на рукавах. Завершали образ массивное остроконечное колье по мотивам африканского искусства, крупные серьги и ярко-красная помада.

Пелагея