Франц в нежной комбинации, Подольская в красном пляжном наряде и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Франц появилась на закрытом показе романтического боевика «Тень звезды, в котором сыграла одну из главных ролей. Актриса позировала фотографам в кремовом платье-комбинации, с распущенными волосами, уложенными в мягкие локоны, и в босоножках на высоких каблуках.
Ксения Собчак
В Москве состоялась презентация нового сериала Константина Богомолова «Хороший человек». Поддержать режиссера пришла супруга Ксения Собчак, сыгравшая в проекте одну из ролей. Телеведущая и журналист появилась на мероприятии в очень женственном образе — телесном боди, кремовой шелковой юбке, светлом пиджаке и белых лодочках.
Наталья Подольская
Фото: Instagram Натальи Подольской
Наталья Подольская регулярно радует фанатов «беременными» фото с отдыха в Турции, демонстрируя яркие образы. Один из последних собрал не один десяток комплиментов, и это — эффектный монохромный образ на основе насыщенного оттенка красного. На ней — раздельный купальник с высокими плавками а-ля винтаж и полупрозрачный летний кардиган в тон. Завершила пляжный look плетеная шляпка с контрастной черной лентой.
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце начала готовиться к пятнице еще в четверг, опубликовав жаркое чувственное фото, на котором позирует в боди с очень смелым декольте. Непринужденным и не слишком вычурным образ получился благодаря объемной джинсовке, накинутой на плечи актрисы.
Юлия Снигирь и Александра Ребенок
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
В московском баре «Предлагаемые обстоятельства» на минувшей неделе прошла премьера нового сериала «Хороший человек». Многосерийную картину зрителям представили сыгравшие в ней главные роли Юлия Снигирь, появившася на премьере в золотом платье с высоким разрезом и черном объемном пиджаке с широкими плечами, Александра Ребенок в платье с рюшами и глубоким декольте и другие.
Светлана Бондрчук
Светлана Бондарчук, недавно официально ставшая супругой своего возлюбленного Сергея Харченко, опубликовала фотографии со свадебной вечеринки. В день торжества Бондарчук сменила три эффектных наряда. Больше всего нам понравилось мини-платье с обнаженными плечами, а завершали образ белоснежные кеды и задорная короткая фата.
Надежда Оболенцева
Не менее эффектно на свадьбе Светланы Бондарчук выглядела ее подруга Надежда Оболенцева, демонстрировавшая стройные ноги в мини-платье от дизайнера Ульяны Сергеенко.
Ирина Дубцова
Фото: Instagram Ирины Дубцовой
Ирина Дубцова продолжает дразнить поклонников яркими снимками с отдыха в Бодруме. На одном из последних звезда позирует в эффектом летнем платье длины миди в ультраярком оттенке рукколы. Расслабленный образ дополнила вместительная сумка на длинном плечевом ремне, удобные сандалии-слайды и остромодные солнцезащитные очки на цепочках.
Светлана Лобода
«После концерта я чувствую себя уставшей, но очень счастливой. Всегда» — прокомментировала Светлана Лобода серию свежих снимков. Поп-дива позировала в образе, выстроенном вокруг контрастной игры черного и белого. На ней было лаконичное боди, дополненное броским акцентом — ультрашироким ремнем с брутальной пряжкой в виде логотипа Balmain. Компенсировали нескромный наряд объемный халат, стилизованный под кимоно с графичным принтом на рукавах. Завершали образ массивное остроконечное колье по мотивам африканского искусства, крупные серьги и ярко-красная помада.
Пелагея
Пелагея опубликовала фото в белоснежном платье и с прической в стиле звезды фильма «В джазе только девушки». «Вы настоящая Мэрилин Монро! Восхищена и влюблена навсегда», «Вы шикарный! Как вам идет такой образ!», «Красивая фигура, очаровательный взгляд, блестящий ум, солнечная улыбка – и это все вы, Пелагея!», «Божественно красивая!» — отреагировали фоловеры артистки.
Фото: Instagram, пресс-служба, Екатерина Ширинкина, Светлана Наконечная / Passion.ru
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