Снигирь с высоким разрезом, Ребенок с глубоким декольте и другие звезды на премьере «Хорошего человека»

По сюжету сериала «Хороший человек», в тихий городок Вознесенск приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство отправило ее в командировку с официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Вознесенске москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя среда, где все друг с другом чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин... Премьера сериала намечена на 20 августа.