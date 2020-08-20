Снигирь с высоким разрезом, Ребенок с глубоким декольте и другие звезды на премьере «Хорошего человека»
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Многосерийную картину зрителям представили сыгравшие в ней главные роли Юлия Снигирь, появившася на премьере в золотом платье с высоким разрезом и черном объемном пиджаке с широкими плечами, Александра Ребенок в платье с рюшами и глубоким декольте, Никита Ефремов и Ксения Собчак, а также продюсер проекта Ирина Сосновая и режиссер Константин Богомолов.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
В числе первых сериал оценили любимые актрисы Богомолова, сыгравшие в его нашумевшем проекте «Содержанки», Марина Зудина и Сабина Ахмедова. Первая позировала фотографам в белой шелковой рубашке с принтами и черных узких брюках.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
А вторая предпочла более дезкий образ, нарядившись в черный кожаный костюм, который дополнила лодочками на шпильках.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Также на премьере были замечены Анна Слюсарева, Мария Шумакова, Александра Ревенко, Михаил Зыгарь, Вера Панфилова, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Виктория Одинцова и другие.
По сюжету сериала «Хороший человек», в тихий городок Вознесенск приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство отправило ее в командировку с официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Вознесенске москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя среда, где все друг с другом чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин... Премьера сериала намечена на 20 августа.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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