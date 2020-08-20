Франц в кремовой комбинации, Нагиев с любимой девушкой и другие звезды на премьере фильма «Тень звезды»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Представили фильм зрителям режиссер Дмитрий Губарев, а также сыгравшие в нем Александра Черкасова-Служитель, Кирилл Нагиев, Павел Штонденко, Надежда Мелникова и Юлия Франц. Последняя позировала фотографам в кремовом платье-комбинации, с распущенными волосами, уложенными в мягкие локоны, и в босоножках на высоких каблуках. А вот исполнитель главной роли Павел Прилучный, которому недавно приписывали роман с коллегой по картине Юлией Франц, на премьере не появился.
Фото: Пресс-служба
Кирилла Нагиева на премьере тем временем поддержала его любимая девушка Юлия Мельникова, выбравшая довольно скромный наряд — черный топ с длинными рукавами и широкие джинсы, которе дополнила эффектными туфлями на шпильках.
По сюжету, популярный рэпер приезжает на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы, он уверен в себе. Вместе со звездой приезжают его менеджер, музыканты и девушка. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Ему чудом удается избежать смерти, но его менеджер решает нанять охранника, которым оказывается… девушка. Она — профессионал своего дела, но в брутальном мире рэпа женщине приходится сложно. Телохранитель разбирается в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. В решающий момент «бодигард» спасает ему жизнь. Однако, она узнала слишком много, и музыканту приходит время спасать своего телохранителя...
Премьера картины намечена на 20 августа. Купить билеты в кино можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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