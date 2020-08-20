Франц в кремовой комбинации, Нагиев с любимой девушкой и другие звезды на премьере фильма «Тень звезды»

По сюжету, популярный рэпер приезжает на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы, он уверен в себе. Вместе со звездой приезжают его менеджер, музыканты и девушка. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Ему чудом удается избежать смерти, но его менеджер решает нанять охранника, которым оказывается… девушка. Она — профессионал своего дела, но в брутальном мире рэпа женщине приходится сложно. Телохранитель разбирается в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. В решающий момент «бодигард» спасает ему жизнь. Однако, она узнала слишком много, и музыканту приходит время спасать своего телохранителя...

Премьера картины намечена на 20 августа. Купить билеты в кино можно здесь.