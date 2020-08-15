«Вылитая Мэрилин»: Пелагея примерила образ Монро и очаровала подписчиков

— отреагировала одна из подписчиц. Впрочем, и остальные не скупились на похвалу. «Вы настоящая Мэрилин Монро! Восхищена и влюблена навсегда», «Вы шикарный! Как вам идет такой образ!», «Красивая фигура, очаровательный взгляд, блестящий ум, солнечная улыбка – и это всё вы, Пелагея!», «Божественно красивая!» — отреагировали фоловеры артистки.

Среди хештегов, которые сопровождали пост Пелагеи, были и те, в которых упоминалась аббревиатура КВН. Учитывая это, можно надеяться, что Пелагея предстанет в образе Монро во время новых эфиров игр КВН.