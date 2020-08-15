«Вылитая Мэрилин»: Пелагея примерила образ Монро и очаровала подписчиков
Фото: Global Look Press
Певица Пелагея отдыхает на море от затянувшегося бракоразводного процесса с Иваном Телегиным. Совсем недавно стресс от разбирательств с бывшим мужем привел к тому, что 34-летняя исполнительница потеряла голос. Теперь же душевное равновесие артистка восстанавливает не только морскими прогулками, но и фотосессиями в разных образах. Недавно она появилась в романтичном платье с принтом в форме отпечатков помады, а теперь примерила образ главной кинодивы XX столетия.
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💃🏿 Спасибо за фото Яне Зверевой @zvereva_lala Прическа, Мейкап @mriyabeauty #пелагея #пелагеявернулась #пелагеятелегина #пелагеясергеевна #пелагеяханова #пелагеямыстобой #пелагеюшка #пелагеянеконцертное #пелагеяванлавнавсегда #пелагеечка #квн #квн2020 #квнвысшаялига #kvn #kvnofficial
Просто вылитая Мэрилин Монро... Хотя нет, лучше и гораздо красивее,
— отреагировала одна из подписчиц. Впрочем, и остальные не скупились на похвалу. «Вы настоящая Мэрилин Монро! Восхищена и влюблена навсегда», «Вы шикарный! Как вам идет такой образ!», «Красивая фигура, очаровательный взгляд, блестящий ум, солнечная улыбка – и это всё вы, Пелагея!», «Божественно красивая!» — отреагировали фоловеры артистки.
Среди хештегов, которые сопровождали пост Пелагеи, были и те, в которых упоминалась аббревиатура КВН. Учитывая это, можно надеяться, что Пелагея предстанет в образе Монро во время новых эфиров игр КВН.
_Фото: Instagram/@pelageya_insta; Anton Gyngazov, Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Georgiy Rozov, Anton Belitsky/Global Look Press
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