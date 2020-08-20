Подольская и супруга Бараца устроили битву «беременных» образов: кому алый цвет идет больше
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Анна Моисеева готовится к родам, которые по прогнозам врачей будут в октябре. Красавица-жена звезды «Квартета И» Леонида Бараца показала поклонникам красочный снимок с отдыха, хоть ранее и признавалась, что дел в конце беременности у нее стало гораздо больше. На фото модель позирует в слитном купальнике цвета графита с нескромным декольте, а поверх него накинут главный герой модной битвы — летящий кафтан цвета перца чили.
Наталья Подольская регулярно радует фанатов «беременными» фото с отдыха в Турции, демонстрируя яркие образы. Один из последних собрал не один десяток комплиментов, и это — эффектный монохромный образ на основе насыщенного оттенка красного. На ней — раздельный купальник с высокими плавками а-ля винтаж и полупрозрачный летний кардиган в тон. Завершила пляжный look плетеная шляпка с контрастной черной лентой. Фолловеры были щедры на комплименты: «Такая красивая беременяшка», «Красный цвет вам очень идет», «Воплощение женственности», «Потрясающе милая девушка» — пишут в комментариях.
Делаем ставки: кто выглядит ярче в самом сочном оттенке огня?
Фото: Instagram @nataliapodolskaya / @_annamoiseeva _
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