Светлана Лобода взбудоражила фанатов ярким образом с дерзким боди и кимоно

«После концерта я чувствую себя уставшей, но очень счастливой. Всегда» — прокомментировала Лобода серию свежих снимков. Поп-дива позирует в образе, выстроенном вокруг контрастной игры черного и белого. На ней — лаконичное боди, дополненное броским акцентом — ультрашироким ремнем с брутальной пряжкой в виде логотипа французского модного Дома Balmain. Компенсирует нескромный наряд объемный халат, стилизованный под кимоно с графичным принтом на рукавах. Секретная тактика, которую звезда часто использует в своих образах, — стейтмент-украшения, они забирают на себя все главные роли. На этот раз — массивное остроконечное колье по мотивам африканского искусства и крупные серьги. Подчеркнул смелый концертный look яркий макияж с сочным огненно-красным тоном помады.