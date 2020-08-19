Собчак в «невидимом» боди, Снигирь в черной коже и другие звезды на презентации «Хорошего человека»

Поддержать супруга Константина Богомолова пришла Ксения Собчак, сыгравшая в сериале одну из ролей. Телеведущая и журналист появилась на мероприятии в очень женственном образе — телесном боди, кремовой шелковой юбке, светлом пиджаке и белых лодочках.

Недавно во второй раз ставшая мамой Александра Ребенок тоже предпочла нежный наряд. Небесно-голубую комбинацию звезда «Содержанок» сочетала летним пальто-халатом того же оттенка.