Собчак в «невидимом» боди, Снигирь в черной коже и другие звезды на презентации «Хорошего человека»
Фото: Пресс-служба
Поддержать супруга Константина Богомолова пришла Ксения Собчак, сыгравшая в сериале одну из ролей. Телеведущая и журналист появилась на мероприятии в очень женственном образе — телесном боди, кремовой шелковой юбке, светлом пиджаке и белых лодочках.
Недавно во второй раз ставшая мамой Александра Ребенок тоже предпочла нежный наряд. Небесно-голубую комбинацию звезда «Содержанок» сочетала летним пальто-халатом того же оттенка.
Фото: Пресс-служба
Юлия Снигирь выбрала более дерзкий брутальный образ. На презентации актриса появилась в стильном брючном костюме из черной кожи, который дополнила простой белой футболкой и босоножками с тонкими ремешками.
Фото: Пресс-служба
По сюжету сериала «Хороший человек», в тихий городок Вознесенск приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Вознесенске москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин... Премьера сериала намечена на 20 августа.
Фото: пресс-служба
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