Кислотный монолук и платье цвета рукколы: Кудрявцева и Дубцова устроили битву зеленых нарядов

Из сезона в сезон Лера Кудрявцева не скрывает чувств к флуоресцентым оттенкам и активно применяет их в своих образах как на экране, так и в повседневной жизни. Телеведущая показала, как замиксовать монохромный аутфит цвета неонового лайма, соединив свободный топ с графичными плечами и плиссированную миди-юбку из полупрозрачного шифона. Завершили look неоновые вьетнамки и миниатюрная черная сумка кросс-боди.