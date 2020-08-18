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Кислотный монолук и платье цвета рукколы: Кудрявцева и Дубцова устроили битву зеленых нарядов

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Лера Кудрявцева

Фото: Instagram @leratv

В модном противостоянии в ленте Instagram столкнулись сразу две поклонницы неоновых оттенков — Лера Кудрявцева и Ирина Дубцова. Телеведущая и певица устроили стильную битву — определяем, кому самые сочные краски лета идут больше!

Ирина Дубцова продолжает дразнить поклонников яркими снимками с отдыха в Бодруме. На одном из последних звезда позирует в эффектом летнем платье длины миди в ультраярком оттенке рукколы. Расслабленный образ дополнила вместительная сумка на длинном плечевом ремне, удобные сандалии-слайды и остромодные солнцезащитные очки на цепочках. «Зеленый поднимает настроение. Отпуск делает меня счастливой» — прокомментировала публикацию Ирина.

Ирина Дубцова / Instagram @dubtsova_official

Из сезона в сезон Лера Кудрявцева не скрывает чувств к флуоресцентым оттенкам и активно применяет их в своих образах как на экране, так и в повседневной жизни. Телеведущая показала, как замиксовать монохромный аутфит цвета неонового лайма, соединив свободный топ с графичными плечами и плиссированную миди-юбку из полупрозрачного шифона. Завершили look неоновые вьетнамки и миниатюрная черная сумка кросс-боди.

Лера Кудрявцева / Instagram @leratv

А кто, на ваш взгляд, в цветах из сочной палитры зеленого выглядит эффектнее?

Фото: Instagram @leratv / @dubtsova_official

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