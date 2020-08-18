Кислотный монолук и платье цвета рукколы: Кудрявцева и Дубцова устроили битву зеленых нарядов
Фото: Instagram @leratv
Ирина Дубцова продолжает дразнить поклонников яркими снимками с отдыха в Бодруме. На одном из последних звезда позирует в эффектом летнем платье длины миди в ультраярком оттенке рукколы. Расслабленный образ дополнила вместительная сумка на длинном плечевом ремне, удобные сандалии-слайды и остромодные солнцезащитные очки на цепочках. «Зеленый поднимает настроение. Отпуск делает меня счастливой» — прокомментировала публикацию Ирина.
Из сезона в сезон Лера Кудрявцева не скрывает чувств к флуоресцентым оттенкам и активно применяет их в своих образах как на экране, так и в повседневной жизни. Телеведущая показала, как замиксовать монохромный аутфит цвета неонового лайма, соединив свободный топ с графичными плечами и плиссированную миди-юбку из полупрозрачного шифона. Завершили look неоновые вьетнамки и миниатюрная черная сумка кросс-боди.
А кто, на ваш взгляд, в цветах из сочной палитры зеленого выглядит эффектнее?
Фото: Instagram @leratv / @dubtsova_official
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