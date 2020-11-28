Фандера, Зудина, Высоцкая, Ходченкова и другие самые элегантные знаменитости: фото
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Вечно молодая, сексуальная, легкая, воздушная и озорная Оксана Фандера может позволить себе и экстремальные мини, но чаще предпочитает одеваться более скромно. Актриса умеет выглядеть элегантно и с шиком в вещах без лишнего декора, высоких разрезов и глубоких декольте. К примеру, на недавней церемонии закрытия «Кинотавра-2020» она смотрелась эффектно и свежо в шелковом платье-халате насыщенного зеленого оттенка.
Фото: Пресс-служба
Марина Зудина может похвастаться шикарной фигурой, но делать это предпочитает только ради искусства, когда снимается в провокационных сценах в кино или смелых фотосессиях. Для выходов в свет актриса выбирает более сдержанные и элегантные наряды, напоминая всем, что в женщине должна быть загадка.
Фото: Globallookpress / Alberto Terenghi
Юлия Высоцкая умеет одеваться элегантно, в меру строго и при этом непринужденно и сексапильно. Пока другие будут долго выбирать новомодные дорогостоящие наряды и аксессуары, актриса просто наденет костюм или платье лаконичного кроя, белую блузку с юбкой-карандашом или что-то в таком духе и сумеет выглядеть шикарнее многих.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Недавно одна из самых красивых и харизматичных актрис российского кинематографа Светлана Ходченкова появилась на премьере фильма «На острие» в простом и в то же время шикарном образе. Она сочетала нюдовую полупрозрачную шелковую блузку и широкие черные брюки, завершали образ уложенные в локоны волосы и черные туфли-лодочки. Светлана вообще умеет одеваться так, чтобы подчеркнуть свою красоту, но не отвлекать лишнее внимание на детали и не показывать лишнее. При этом одинаково женственно и элегантно она выглядит как в платьях и на каблуках, так и в брюках, джинсах и кедах.
Фото: Пресс-служба
В последнее время на красных дорожках и различных светских мероприятиях нам все больше нравится звезда популярного сериала «257 причин, чтобы жить» Полина Максимова. К примеру, недавно актриса появилась на премьере фильма «Бег» в элегантном костюме от Dior с цветными вставками, который дополнила красной помадой, золотыми украшениями, маленькой сумочкой и ботильонами с острыми мысами. Выглядела шикарно!
Фото: Eastnews
Мария Шарапова умеет выглядеть элегантно и в трениках, и в домашней, и в пляжной одежде. Для выходов в свет теннисистка предпочитает более строгие наряды.
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Фото: Instagram, starface, globallookpress, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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