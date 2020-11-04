Максимова, Троянова, Михалкова и другие яркие актрисы популярных русских сериалов

Полина Максимова прославилась благодаря сериалу «Деффчонки», в котором сыграла длинноволосую глуповатую блондинку. Полностью измениться актриса решила ради проекта «257 причин, чтобы жить». Максимова побрилась налысо, чтобы войти в образ главной героини — девушки, которая лечится от рака, переживает предательство любимого человека и не теряет надежду на светлое будущее. За эту роль Полину в итоге полюбили миллионы зрителей, онкобольные со всех уголков страны начали слать ей письма благодарности, а жюри международного фестиваля Cannes Series 2020 назвало ее лучшей сериальной актрисой.

«Я для себя недавно определила понятие любовь. Это вера — когда ты в кого-то веришь и кто-то верит в тебя. И я благодарна всем, кто верил в меня. Я сегодня плачу от счастья, потому что у меня двойной праздник. Только что, сидя за столом, я узнала новость: меня объявили лучшей актрисой на Каннском фестивале. Так что я сегодня победитель в квадрате!», — отметила Максимова во время вручения премии журнала OK!.

Яна Троянова