Максимова, Троянова, Михалкова и другие яркие актрисы популярных русских сериалов
Фото: Starface
Полина Максимова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Максимова прославилась благодаря сериалу «Деффчонки», в котором сыграла длинноволосую глуповатую блондинку. Полностью измениться актриса решила ради проекта «257 причин, чтобы жить». Максимова побрилась налысо, чтобы войти в образ главной героини — девушки, которая лечится от рака, переживает предательство любимого человека и не теряет надежду на светлое будущее. За эту роль Полину в итоге полюбили миллионы зрителей, онкобольные со всех уголков страны начали слать ей письма благодарности, а жюри международного фестиваля Cannes Series 2020 назвало ее лучшей сериальной актрисой.
«Я для себя недавно определила понятие любовь. Это вера — когда ты в кого-то веришь и кто-то верит в тебя. И я благодарна всем, кто верил в меня. Я сегодня плачу от счастья, потому что у меня двойной праздник. Только что, сидя за столом, я узнала новость: меня объявили лучшей актрисой на Каннском фестивале. Так что я сегодня победитель в квадрате!», — отметила Максимова во время вручения премии журнала OK!.
Яна Троянова
Фото: Starface
Звезда фильмов «Жить», «Страна Оз» и «Кококо» Яна Троянова стала по-настоящему народной любимицей после выхода на экраны сериала «Ольга». В проекте актриса, у которой и в реальной жизни все складывалось очень непросто, сыграла обычную женщину, которая изо дня в день вынуждена тащить на своих плечах заботы своей неполной семьи. Маникюрша и мать-одиночка, грубоватая, уставшая и тем не менее ужасно обаятельная Ольга не опускает руки и верит в настоящую любовь.
Анна Михалкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Михалкова в последние несколько лет стала много сниматься в сериалах. «Доктор Рихтер», «Эпидемия», «Годунов», «Шторм» ― вот только неполный список. Особенно многим понравилась роль Михалковой в сериале «Обычная женщина», где она здорово сыграла жену и мать двоих детей, которая крутится в этой непростой жизни, как может...
Светлана Иванова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Хрупкая Светлана Иванова покорила телезрителей образом сильной женщины и настоящего профессионала, сыграв заведующую акушерским отделением в сериале «Тест на беременность». После успеха проекта было решено выпустить второй сезон многосерийной ленты, вышедший на экраны в прошлом году.
Софья Эрнст
Фото: Пресс-служба
Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста, актриса театра и кино Софья Эрнст прославилась благодаря нашумевшему сериалу «Содержанки» режиссера Константина Богомолова. В проекте она сыграла интеллигентную и обманчиво скромную девушку, приехавшую в Москву и готовую на все ради покорения столицы. И если еще одну звезду сериала Дарью Мороз многие хвалили за яркую игру, то с Софьей все было не так однозначно... Одни критиковали ее за то, что она «никакая», а другим она, напротив, понравилась. В любом случае после «Содержанок» она стала более известна широкой публике.
Алена Михайлова
Фото: Пресс-служба
В рамках Московского международного кинофестиваля состоялось вручение специальной премии молодым актерам Chopard Talent Award. Премия, призванная оценить талант начинающих актеров российского кинематографа, прошла пятый год подряд. На этот раз лауреатами стали актриса Алена Михайлова за фильм «Люби их всех» и актер Юрий Борисов за роль в фильме «Бык». Что касается народной любви и интереса журналистов и глянцевых изданий, то в уходящем году внимание к Алене было приковано благодаря ее роли в нашумевшем сериале «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна, в котором она сыграла с не менее яркими актрисами Ириной Горбачовой, Варварой Шмыковой и Ириной Носовой.
Любовь Аксенова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда недавно вышедшего на экраны фильма «Глубже!» Любовь Аксенова за последние несколько лет сыграла много ярких ролей в популярных сериалах, в числе которых «Бывшие», «Мажор», «Мятеж», «Содержанки».
Марина Александрова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Любимая миллионами зрителей Марина Александрова снялась за последние годы в сериалах «Рожденная звездой», «Шакал», «Екатерина», «Домашний арест» и не только. Сейчас на Первом канале идет новый сериал «Мосгаз. Катран» с ней в одной из главных ролей.
Софья Зайка
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Главной красоткой популярного сериала «Фитнес» стала девушка с роскошной фигурой Татьяна Храмова, а вот зрительская любовь досталась исполнительнице ведущей роли Софье Зайке, сыгравшей неидеальную толстушку с проблемами в личной жизни, которая мечтает о модельной фигуре и настоящей любви, постоянно попадает в неловкие ситуации и обезоруживает своей искренностью и верой в то, что все у нее получится.
Фото: instagram, пресс-служба, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!