Ходченкова в нюдовой блузе, Бледанс в красном мини-платье и другие на премьере фильма «На острие»

По сюжету, лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг — взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель — занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто. Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием их острых клинков. И все очевиднее: эта яростная борьба зашла уже слишком далеко…

«Моя героиня Александра – именитая и опытная спортсменка, абсолютно утвердившаяся в жизни и достигшая профессиональных высот. Это состоявшаяся, зрелая, сильная духом и телом женщина, абсолютно независимая», – размышляет о своем персонаже актриса Светлана Ходченкова. «Кира же – это дикий зверь, – продолжает Бордуков. – Девочка из провинции, без роду без племени. Ей плевать на правила, систему и авторитеты. Она местами грубая, весьма дерзкая. Кира – природная стихия, разрушающая все вокруг. Талант в чистом виде, который дан от природы. В какой-то степени история Егоровой и Покровской для меня – это история Моцарта и Сальери».

В прокат фильм «На острие», впервые представленный во время 42-го ММКФ, выходит 26 ноября. Купить билеты можно здесь.