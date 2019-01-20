Достойный ответ Голливуду: Ходченкова, Снигирь, Боярская и другие самые шикарные российские актрисы

Дебют Екатерины Климовой в кинематографе состоялся в 2001 году в трагикомической фантасмагории Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений». Одной из самых запоминающихся стала роль медсестры Нины Поляковой в дилогии «Мы из будущего». Климова много играет в кино, снимается в фильмах и сериалах. Одной из последних ее работ стала роль в сериале «Молодежка. Лед и пламя».

Татьяна Арнтгольц