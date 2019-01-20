Достойный ответ Голливуду: Ходченкова, Снигирь, Боярская и другие самые шикарные российские актрисы

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова дебютировала в кино в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» и была номинирована на кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль. За пятнадцать лет карьеры Ходченкова сыграла почти в сотне фильмов, сериалов и клипов. В том числе Светлана снялась в голливудских картинах «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный».
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь дебютировала на экране в клипе группы «Звери» на песню «До скорой встречи». Первой ее ролью в кино стала работа в фильме «Последний забой». В прошлом году Снигирь получила премию Правительства Российской Федерации в области культуры и искусства — за создание образов в сериалах «Великая» и «Кровавая барыня».
Елизавета Боярская
Елизавета Боярска является обладательницей множества престижных театральных и кинопремий. В прошло году Боярская получила премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» за роль Анны Карениной в сериале «Анна Каренина. История Вронского» и звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Наталья Бардо
Наталья Бардо прославилась благодаря участию в реалити-шоу, съемках в сериалах и своей эффектной внешности. В конце января в прокат выходит картина «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители» режиссера и гражданского супруга Натальи Марюса Вайсберга, в которм она сыграла одну из ролей.
Равшана Куркова
Равшана Куркова сыграла более полусотни ролей, среди которых фильмы «Про любовь» Анны Меликян и «Белая ворона» Рэйфа Файнса, сериалы «А у нас во дворе», «Барвиха», «Влюбленные женщины». Куркова также снимается в клипах и рекламе, играет в театре. В 2016 году состоялась премьера иммерсивного спектакля-триллера Максима Диденко «Черный русский» по мотивам романа Пушкина «Дубровский», в котором она сыграла главную женскую роль — Машу Троекурову.
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова из легкомысленной блондинки, известной по сериалу «Универ» и фильму «Духless», превратилась в актрису серьезного кино, депутата Госдумы и мать семейства. Актриса получила премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Батальонъ», ради которого побрилась наголо. В прошлом году состоялась премьера военной драмы Константина Хабенского «Собибор», в котором Кожевникова сыграла одну из главных женских ролей.
Паулина Андреева
Паулина Андреева прославилась благодаря эффектной роли в телесериале «Оттепель», в котором сыграла певицу и исполнила одноименный романс Константина Меладзе, ставший хитом. В прошлом году на экраны вышел сериал «Лучше, чем люди», в котором она сыграла робота. Кроме того, Андреева уже более восьми лет является актрисой Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.
Юлия Пересильд
Прорывом в кинокарьере Юлии Пересильд стала одна из главных ролей в драме режиссера Алексея Учителя «Край». Пересильд сыграла в более чем сорока картинах. В 2013 году актрисе была присуждена премия Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры «за вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства».
Екатерина Климова
Дебют Екатерины Климовой в кинематографе состоялся в 2001 году в трагикомической фантасмагории Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений». Одной из самых запоминающихся стала роль медсестры Нины Поляковой в дилогии «Мы из будущего». Климова много играет в кино, снимается в фильмах и сериалах. Одной из последних ее работ стала роль в сериале «Молодежка. Лед и пламя».
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц много играет в театре и активно снимается в телесериалах. К примеру, только в прошлом году вышло сразу три сериала с участием актрисы.