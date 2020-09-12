Юлия Высоцкая показала, как выглядеть дерзко и элегантно в классической юбке-карандаше

На фотографии, которую она выложила в Stories, Юлия запечатлена в юбке-карандаше и туфлях-лодочках, а вот белую рубашку она завязала так, чтобы был виден живот.

Напомним, 77-й Венецианский кинофестиваль закроется уже сегодня, 12 сентября. В этом году председателем жюри стала актриса Кейт Бланшет. Супруг Юлии Высоцкой Андрей Кончаловский представляет свой фильм «Дорогие товарищи», звездную пару поддерживает их взрослый сын.

Фильм Кончаловского - не единственный российский фильм в программе. В рамках Венецианского кинофестиваля показа удостоились также «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева, они участвуют в параллельной конкурсной программе Venice Days.