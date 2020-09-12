Юлия Высоцкая показала, как выглядеть дерзко и элегантно в классической юбке-карандаше
Фото: EastNews
Актриса Юлия Высоцкая - обладательница идеальной фигуры. Это позволяет ей смело экспериментировать со стилем, надевая то элегантный смокинг, то дерзкие мини-платья и шорты - в зависимости от обстоятельств. На одно из мероприятий в рамках Венецианского кинофестиваля супруга режиссера Андрея Кончаловского оделась и элегантно и дерзко одновременно.
Фото: Instagram Юлии Высоцкой
На фотографии, которую она выложила в Stories, Юлия запечатлена в юбке-карандаше и туфлях-лодочках, а вот белую рубашку она завязала так, чтобы был виден живот.
Напомним, 77-й Венецианский кинофестиваль закроется уже сегодня, 12 сентября. В этом году председателем жюри стала актриса Кейт Бланшет. Супруг Юлии Высоцкой Андрей Кончаловский представляет свой фильм «Дорогие товарищи», звездную пару поддерживает их взрослый сын.
Фильм Кончаловского - не единственный российский фильм в программе. В рамках Венецианского кинофестиваля показа удостоились также «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева, они участвуют в параллельной конкурсной программе Venice Days.
Фото и видео: Instagram/@juliavysotskayaofficial
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