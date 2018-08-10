Валерия, Фандера и другие звезды за 50, которые любят экстремальные мини

Считаете, что после пятидесяти носить мини неприлично? Посмотрите на этих звезд и убедитесь в обратном. Памела Андерсон, Холли Берри, Оксана Фандера, Валерия и многие другие звезды отметили пятидесятилетний юбилей и продолжают демонстрировать стройные ноги в коротких шортах, юбках и платьях.