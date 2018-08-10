Валерия, Фандера и другие звезды за 50, которые любят экстремальные мини

Сегодня в 00:00Валерия, Фандера и другие звезды за 50, которые любят экстремальные миниКомментарииСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересного1 / 34Кристи БринклиArrows-leftArrows-rightReloadСчитаете, что после пятидесяти носить мини неприлично? Посмотрите на этих звезд и убедитесь в обратном. Памела Андерсон, Холли Берри, Оксана Фандера, Валерия и многие другие звезды отметили пятидесятилетний юбилей и продолжают демонстрировать стройные ноги в коротких шортах, юбках и платьях. Фото: eastnews, globallookpress, instagram, starfaceВидео: Youtube / Access Video TVТегиАлена СвиридоваАлла ПугачеваКристи БринклиВалерияДжанет ДжексонДжулия РобертсЕкатерина АндрееваМадоннаБрижит МакронЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...