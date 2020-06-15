Мария Шарапова показала, как носить треники и выглядеть элегантно
Фото: Instagram @mariasharapova
Шарапова вышла на прогулку в спортшик-аутфите, который оформила изящными аксессуарами. Спортсменка позирует за стаканчиком кофе, демонстрируя образ в базовых тонах. В главных ролях — объемный свитшот молочно-белого цвета и укороченные брюки-джоггеры на резинке в оттенке мокрого асфальта. Вместо массивных кроссовок звезда спорта выбрала эффектные сандалии-слайды с фактурным верхом из кожи цвета бордо. А вместо рюкзака — миниатюрную каркасную сумку из рафии с кожаными деталями. Главный аксессуар лета органично вписался в look, а его завершением стали крупные солнцезащитные очки с темными линзами.
Поклонники Марии Шараповой были щедры на комплименты, подчеркивая естественность и простоту на всех фото. «Королева!», «Такая милая», «Самая красивая теннисистка в мире», «Никаких брендов, тонн макияжа, напыщенных поз — только милая и простая фотография. Идеально!», «Ты такая красивая!», «Прекрасная Мария», «Маша, ты настоящая!», «Идеальна!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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