Эрнст, Перри, Миддлтон и другие звезды, показавшие неидеальные фигуры после родов

Кейт Аптон снялась для глянца, не восстановившись после родов, и отказалась от ретуши фото. «Мы живем в мире, где нас постоянно окружают ретушь и фильтры, и мы даже не осознаем этого — это стало новой нормой, порождающей нереальные ожидания. Вот почему мне понравилась идея сделать этот снимок без изменений, сделать шаг к тому, чтобы принять наше истинное, грубое я. Спустя месяцы после родов это был не самый легкий выбор ... но выбор, который я считала важным для моей дочери и всех женщин», — написала модель.

Крисси Тейген