Эрнст, Перри, Миддлтон и другие звезды, показавшие неидеальные фигуры после родов
Фото: Пресс-служба
Софья Эрнст
Фото: Instagram Софьи Эрнст
Многодетная мама Софья Эрнст показала неидеальную фигуру после третьих родов минувшим летом. Актриса отдыхала у моря, публиковала в Instagram свои фотографии из поездки. Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста показала свою фигуру в черном купальнике с прозрачными ставками. «По дороге "В форму"», — подписала она снимок, намекая на то, что пока не привела тело в идеальное состояние после рождения третьего ребенка.
Кэти Перри
Фото: DPA
Кэти Перри опубликовала «честное» фото, на котором показала, как выглядит ее фигура спустя несколько дней после рождения дочери. На снимке певица продемонстировала грудь в бра для кормления младенца грудью, неопавший живот и «бабушкины» трусы. В шутливых подписях к домашнему кадру Перри рассказала о своем наряде, макияже и прическе, которые подготовила для прошедшей накануне торжественной церемонии вручения премии MTV VMA, на которой она не смогла присустствовать.
Кейт Миддлтон
Фото: Globallookpress / Ben Stevens
Многодетная мама и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон регулярно повляется на официальных фотосессиях после рождения очередного ребенка, где демонстрирует неопавший живот.
Хилария Болдуин
Фото: Instagram Хиларии Болдуин
Хилари Болдуин и вовсе сфотографировала свою фигуру сразу после родов. Инструктор по йоге и жена актера Алека Болдуина родила третьего ребенка, сына, которого назвали Леонардо.
Дарья Мельникова
Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала диастаз, появившийся после вторых родов и рассказала, как от него избавиться. Актриса опубликовала видео неидеальной фигуры и призналась, что при таком диастазе «живот выпячивается, внутренние органы смещаются, мышцы пресса хуже поддаются тренировке, поясница может болеть, а сам диастаз имеет риск превратиться со временем в грыжу».
Эшли Грэм
Фото: Globallookpress / face to face
Молодая мама Эшли Грэм показала честное фото тела с растяжками и получила комплименты. Плюс-сайз модель и ее супруг — фотограф Джастин Эрвин впервые стали родителями в январе.
Анна Седокова
Фото: Instagram Анны Седоковой
«Я люблю свои плюс десять кг. Люблю свое тело после Гектора и не хочу больше сидеть на диетах и страдать из-за своей полноты. Ну не смогу быть я худой и томной с грустным многозначительным лицом. Это же кто-то другой, это же не я. А я люблю свои формы, люблю свое тело. На мне удобно спать», — написала Анна Седокова в Instagram после третьих родов.
Карди Би
Фото: Globallookpress / Mario Santoro_AdMedia
В 2018 году Карди Би родила дочь от рэпера Оффсета и продемонстрировала в Instagram темную полосу, которая осталась на животе после беременности.
Анастасия Решетова
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Анастасия Решетова тоже не стеснялась неидеальной фигуры после родов. «Мама снова в деле», — написала экс-возлюбленная Тимати под снимками со своей первой «рабочей» фотосессии в новом статусе.
Ирена Понарошку
Фото: Instagram Ирены Понарошку
Ирена Понарошку продемонстрировала неидеальную фигуру спустя два месяца после родов. На снимке молодая мама позирует в черном топе и спортивных брюках с низкой посадкой, не скрывающих неидеальный живот, на котором нарисованы кубики пресса: «Не прошло и недели после Нового года, а первое желание уже сбылось!!! Кубики на животе появились!!!».
Мария Кожевникова
Фото: Instagram Марии Кожевниковой
Мария Кожевникова опубликовала на своей странице в Instagram эффектный черно-белый кадр, на котором супруг смотрит на нее влюбленным взглядом, а сама она широко и счастливо улыбается. «Когда хорошо вдвоем. Люблю этот взгляд! И он так же глядел на меня, когда я весила почти 100 кг и была лысая (после 2 беременности и фильма #Батальон )», — подписала она снимок.
Кейт Аптон
Фото: Instagram Кейт Аптон
Кейт Аптон снялась для глянца, не восстановившись после родов, и отказалась от ретуши фото. «Мы живем в мире, где нас постоянно окружают ретушь и фильтры, и мы даже не осознаем этого — это стало новой нормой, порождающей нереальные ожидания. Вот почему мне понравилась идея сделать этот снимок без изменений, сделать шаг к тому, чтобы принять наше истинное, грубое я. Спустя месяцы после родов это был не самый легкий выбор ... но выбор, который я считала важным для моей дочери и всех женщин», — написала модель.
Крисси Тейген
Фото: Globallookpress / face to face
Крисси Тайген и Джон Ледженд недавно потеряли третьего ребенка, а в 2018 году она выложила видео после рождения сына Майлза. «Это мое новое тело!» — прокомментировала модель, которая не стесняется своего тела.
Пета Маргатройд
Фото: Instagram Петы Маргатройд
Танцовщица Пета Маргатройд опубликовала фото через восемь дней после рождения сына Шая. «Я выглядела так, будто все еще нахожусь на пятом месяце беременности. Многие думают, что после родов женщина должна немедленно вернуться в свое прежнее состояние. Это заблуждение», — написала она.
Кейт Хадсон
Фото: Instagram Кейт Хадсон
Кейт Хадсон опубликовала фото из зала, куда она отравилась через два месяца после родов, она показала свою неидеальную фигуру на пути к совершенству.
Хиллари Дафф
Фото: Globallookpress / face to face
Хилари Дафф сразу после рождения первого ребенка предстала перед поклонниками в неидеальном теле. Певица сказала, что хочет поддержать всех мам, чтобы они не стеснялись своих недостатков.
Энн Хэтэуэй
Фото: Globallookpress / Regina Wagner
Энн Хэтэуэй также гордилась неидеальной фигурой после родов, заявляя, что ставшая женщиной мама прекрасна в своих несовершенствах.
Оксана Самойлова
Фото: Instagram Оксаны Самойловой
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала фото, на которых видно, что в форму после родов она еще не вернулась. «Я пошла рожать в 74,5 кг – это +20 кг за беременность. Сегодня уже 10 кг. Спорт до беременности и хотя бы немного после, правильное питание», – дала свой рецепт стройности Оксана.
Пинк
Фото: Instagram Пинк
Пинк сделала фото через три месяца после рождения сына Джеймсона. «Согласно общепринятым нормам, я страдаю ожирением. Но, черт возьми, я не чувствую ожирения. Единственное, что я чувствую, это себя. Держитесь подальше!» — написала певица.
Ксения Собчак
Фото: Starface
Спустя два месяца после рождения сына Платона Ксения Собчак пожаловалась, что все никак не может похудеть, и даже начала осваивать пилатес. «Впереди длинннннный путь к былой форме. Но дорогу осилит идущий, ремни тянущий! Страдаю, но постигаю азы «динамического пилатеса», – подписала Собчак видео с тренировки в Instagram.
Айза Анохина
Фото: Instagram Айзы Анохиной
Популярный блогер, ведущая и бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина тоже не постеснялась покзать неидеальный живот после вторых родов.
Бар Рафаэли
Фото: Instagram Бар Рафаэли
Тренд на натуральность и принятие себя такой, какая ты есть, поддерживает все больше известных женщин. Топ-модель Бар Рафаэли — в их числе.
Фото: globallookpress, eastnews, instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!