34-летняя топ-модель Бар Рафаэли показала неидеальные бедра на фото в купальнике

Тренд на натуральность и принятие себя такой, какая ты есть, поддерживает все больше известных женщин. Топ-модель Бар Рафаэли — в их числе. На фотографиях, которые она показала в своем Instagram, заметны «несовершенства» на бедрах, которые есть у большинства представительниц прекрасного пола.