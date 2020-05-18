34-летняя топ-модель Бар Рафаэли показала неидеальные бедра на фото в купальнике
Бар Рафаэли решила пренебречь программами для обработки фотографий.
Тренд на натуральность и принятие себя такой, какая ты есть, поддерживает все больше известных женщин. Топ-модель Бар Рафаэли — в их числе. На фотографиях, которые она показала в своем Instagram, заметны «несовершенства» на бедрах, которые есть у большинства представительниц прекрасного пола.
Фото и видео: Instagram
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