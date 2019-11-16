«Мама снова в деле»: модель Анастасия Решетова не стесняется неидеальной фигуры после родов

Недавно родившая рэперу Тимати сына модель Анастасия Решетова не стала долго задерживаться в декрете. Молодая мама решила совмещать работу и уход за малышом, и уже вернулась к позированию. То, что фигура пока не вернулась к дородовым параметрам, совершенно ее не смущает.

«Мама снова в деле», — написала Анастасия под снимками со своей первой «рабочей» фотосессии в новом статусе.