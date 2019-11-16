«Мама снова в деле»: модель Анастасия Решетова не стесняется неидеальной фигуры после родов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Недавно родившая рэперу Тимати сына модель Анастасия Решетова не стала долго задерживаться в декрете. Молодая мама решила совмещать работу и уход за малышом, и уже вернулась к позированию. То, что фигура пока не вернулась к дородовым параметрам, совершенно ее не смущает.
«Мама снова в деле», — написала Анастасия под снимками со своей первой «рабочей» фотосессии в новом статусе.
«Какая изящная мама», «Крутая Настя», «Молодец, что не фотошопишь фигуру. После беременности не бывает идеальной фигуры, и видно тут она не в лучшей форме. Но зная тебя, ты доведёшь ее до идеала снова», — комментируют одни подписчики.
«Странный выбор платья. У вас шикарная фигура, но это платье, особенно его декольте Вас не красит», «Согласна, что-то не то», «Обычно у Насти не было проблем с выбором нарядов... а тут прям неудачно, только недостатки подчеркивает», «Думаю, здесь стилисты за нее выбрали. Тем более если съемка коммерческая. В топку такого стилиста», — обсуждают платье другие.
Фото и видео: instagram
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