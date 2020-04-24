«Даже когда я весила почти 100 кг и была лысая»: Кожевникова похвасталась тем, как сильно ее любит муж

Подписчики оценили трогательный кадр и нежные отношения супругов. «Как муж глядит...», «Это бесценно», «Машуня, какая вы милая пара. Дай Бог вам вечность вместе))))», «Пусть он так смотрит на вас всю жизнь», «Вы очень красивые. Любовь живет в этой фотке», «Любящий взгляд любимого мужчины», «Любовь», «Счастья вам... здоровья)))приятно смотреть», — написали они в комментариях. Напомним, что Мария Кожевникова и бизнесмен Евгений Васильев обвенчались в августе 2013 года в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Сейчас у них подрастают трое сыновей — 6-летний Иван, 5-летний Максим 2-летний Василий. Актриса не скрывает, что после первых двух родов поправлялась на 40 килограммов.