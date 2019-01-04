«Кубики понарошку»: Ирена Понарошку продемонстрировала неидеальную фигуру спустя два месяца после родов

Многие знаменитости, став мамами, стараются в максимально короткие сроки вернуть добеременную фигуру. Так, Светлана Лобода меньше, чем через месяц после рождения младшей дочери Тильды, вышла в свет в облегающем платье, подчеркнувшем ее изящные формы.
Телеведущая Ирена Понарошку не стала исключением и продемонстрировала в Instagram свою актуальную форму спустя два месяца после родов — на снимке молодая мама позирует в черном топе и спортивных брюках с низкой посадкой, не скрывающих неидеальный живот, на котором нарисованы кубики пресса: «Не прошло и недели после Нового года, а первое желание уже сбылось!!! Кубики на животе появились!!! 🙏🏼😍 #СпасибоВселенная».
Отметим, что за блогом Ирены следят более двух миллионов подписчиков. Искрометное чувство юмора Понарошку и ее легкий стиль письма легко располагают читателя к себе. Телеведущей не чужда самоирония, поэтому даже ее неидеальная фигура не подверглась нападкам хейтеров. Напомним, Ирена Понарошку стала мамой в конце октября минувшего года. Тео стал вторым сыном для телеведущей и ее супруга - диджея Александра Листа. Старший сын пары, Серафим, родился в 2011 году.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram