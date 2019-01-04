«Кубики понарошку»: Ирена Понарошку продемонстрировала неидеальную фигуру спустя два месяца после родов

Многие знаменитости, став мамами, стараются в максимально короткие сроки вернуть добеременную фигуру. Так, Светлана Лобода меньше, чем через месяц после рождения младшей дочери Тильды, вышла в свет в облегающем платье, подчеркнувшем ее изящные формы.

Телеведущая Ирена Понарошку не стала исключением и продемонстрировала в Instagram свою актуальную форму спустя два месяца после родов — на снимке молодая мама позирует в черном топе и спортивных брюках с низкой посадкой, не скрывающих неидеальный живот, на котором нарисованы кубики пресса: «Не прошло и недели после Нового года, а первое желание уже сбылось!!! Кубики на животе появились!!! 🙏🏼😍 #СпасибоВселенная».