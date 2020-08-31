Неопавший живот и белье для кормления грудью: как Кэти Перри выглядит через 5 дней после родов

Напомним, что Кэти Перри и ее жених, 43-летний голливудский актер Орландо Блум стали родителями дочери 26 августа. Малышку назвали романтичным именем Дейзи Дав Блум. О радостном событии счастливые родители рассказали организации ЮНИСЕФ. «Мы переполнены любовью и изумлением от благополучного рождения нашей здоровой девочки, — прокомментировали Кэти и Орландо. — Мы знаем, что нам повезло, и не у всех роды проходят так гладко, как у нас. Во всем мире по-прежнему испытывают нехватку медработников, и каждые одиннадцать секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном по причинам, которые можно предотвратить. С появлением COVID-19 жизнь многих новорожденных подвергается риску из-за отсутствия доступа к воде, мылу, вакцинам и лекарствам. Как родители новорожденного, это разбивает нам сердце, мы сочувствуем борющимся родителям сейчас больше, чем когда-либо».

Отметим, что малышка Дейзи стала первым ребенком для Кэти Перри и вторым для Орландо Блума. У актера уже подрастает девятилетний сын от экс-супруги, модели Миранды Керр.