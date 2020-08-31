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Неопавший живот и белье для кормления грудью: как Кэти Перри выглядит через 5 дней после родов

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Кэти Перри

Фото: Globallookpress / face to face

35-летняя популярная певица Кэти Перри, меньше недели назад впервые ставшая мамой, опубликовала «честное» фото, на котором показала, как выглядит ее фигура спустя несколько дней после рождения дочери.

На снимке Кэти демонстрирует грудь в бра для кормления младенца грудью, неопавший живот и «бабушкины» трусы. В шутливых подписях к домашнему кадру Перри рассказала о своем наряде, макияже и прическе, которые подготовила для прошедшей накануне торжественной церемонии вручения премии MTV VMA, на которой она не смогла присустствовать.

Кэти Перри

Фото: Instagram Кэти Перри

Напомним, что Кэти Перри и ее жених, 43-летний голливудский актер Орландо Блум стали родителями дочери 26 августа. Малышку назвали романтичным именем Дейзи Дав Блум. О радостном событии счастливые родители рассказали организации ЮНИСЕФ. «Мы переполнены любовью и изумлением от благополучного рождения нашей здоровой девочки, — прокомментировали Кэти и Орландо. — Мы знаем, что нам повезло, и не у всех роды проходят так гладко, как у нас. Во всем мире по-прежнему испытывают нехватку медработников, и каждые одиннадцать секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном по причинам, которые можно предотвратить. С появлением COVID-19 жизнь многих новорожденных подвергается риску из-за отсутствия доступа к воде, мылу, вакцинам и лекарствам. Как родители новорожденного, это разбивает нам сердце, мы сочувствуем борющимся родителям сейчас больше, чем когда-либо».

Отметим, что малышка Дейзи стала первым ребенком для Кэти Перри и вторым для Орландо Блума. У актера уже подрастает девятилетний сын от экс-супруги, модели Миранды Керр.

Фото: globallookpress, instagram

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