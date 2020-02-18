Плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг — фотограф Джастин Эрвин впервые стали родителями месяц назад. Еще до рождения сына Айзека Эшли откровенно рассказывала, как проходит ее беременность и как трансформируется ее фигура. И после родов модель продолжает развивать бодипозитив на своей странице в Instagram, показывая откровенные фотографии своего изменившегося после родов тела. Недавно Эшли Грэм рассказала, что после родов вынуждена была менять себе подгузники, а теперь показала, насколько огромные растяжки остались на ее животе. «Все та же я. Несколько новых историй», — подписала она снимок. Подобная откровенность, как и обычно, вызвала восторг у ее подписчиков. «Красиво», «Это то, за что мы любим тебя: ты не боишься показать свое несовершенство», «Отметки воина», «Невероятная», — написали в комментариях.О том, что они ждут первенца, Эшли и Джастин сообщили в августе 2019 года, показав забавное видео с уже заметно округлившимся животом будущей мамы. Ранее Эшли признавалась, что долго не могла принять свои нестандартные размеры, но любовь Джастина придала ей уверенности в себе. «Он научил меня любить себя такой, какая я есть», — рассказывала плюс-сайз модель. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!