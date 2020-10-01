Крисси Тейген и Джон Ледженд потеряли новорожденного сына — фото из клиники
Фото: www.instagram.com/chrissyteigen/
В начале августа модель Крисси Тейген и музыкант Джон Ледженд рассказали, что ждут третьего малыша. А сегодня, 1 октября, знаменитости поделились страшными новостями: их новорожденный сын умер.
Убитая горем Крисси поблагодарила всех за поддержку и рассказала, что стало причиной трагедии.
«Мы потрясены такой болью, какой раньше не испытывали. Мы так и не смогли остановить кровотечение и дать нашему ребенку необходимую жидкость, несмотря на пакеты с переливанием крови. Этого просто было недостаточно.
Мы никогда не выбираем имена детей до самого последнего момента, но мы почему-то стали называть этого человечка в моем животе Джеком. Так что он всегда будет для нас Джеком. Джек так много работал, чтобы быть частью нашей маленькой семьи, и он останется навсегда.
Джек, мне так жаль, что первые несколько мгновений вашей жизни были омрачены таким количеством осложнений, что мы не смогли тебе все, чтобы ты выжил. Мы всегда будем любить тебя.
Спасибо всем, кто посылал нам позитивную энергию, мысли и молитвы. Мы чувствуем всю вашу любовь и искренне ценим вас.
Мы благодарны за жизнь, которая у нас есть, за наших замечательных малышей Луну и Майлза, за все те удивительные вещи, которые нам удалось испытать. Но каждый день не может быть полон солнечным светом. В этот самый мрачный из дней мы будем горевать, мы будем плакать. Но мы будем крепче обниматься и любить друг друга, чтобы пережить все это», — поделилась горем Крисси Тейген.
Крисси Тейген прошла через большие трудности, чтобы познать радость материнства. Оба ее старших ребенка — Луна и Майлз — были зачаты с помощью ЭКО. Скорее всего, и в случае с третьей беременностью Тейген перенесла эту непростую процедуру.
Крисси и Джон поженились 14 сентября 2013 года, через 6 лет после начала их романа. Свадебная церемония прошла в Италии на живописном озере Комо.
Фото и видео: Instagram Джона Ледженда и Крисси Тейген
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